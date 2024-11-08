РФ готується до масованого обстрілу: коли очікувати та скільки ракет накопичив ворог

РФ продовжує тероризувати українські міста великою кількістю БПЛА, КАБ та різними видами ракет, проте більше двох місяців не використовувала крилаті ракети Х-101. Фокус зʼясував, чому під час атак ворог призупинив застосування крилатих ракет та коли варто очікувати масований обстріл.

У ніч з 7 на 8 листопада ЗС РФ атакували мирні міста України. За інформацією Повітряних сил, для ударів ворог застосував балістичну ракету типу "Іскандер-М", чотири керовані авіаційні ракети типу Х-59/69, 92 ударні дрони типу "Шахед" та безпілотники невстановленого типу. Крім цього, російська тактична авіація ударила керованими авіабомбами по Харківщині та Сумщині.

В Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях українською протиповітряною обороною було знищено:

чотири КАР Х-59/69;

62 дрони.

Ще 26 дронів локаційно втрачені у різних регіонах.

Варто зазначити, що Росія вже більш ніж два місяці не застосовувала по Україні крилаті ракети Х-101. При цьому за цей час стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснили сотні тренувальних вильотів. Проте, нарощування атак БПЛА і застосування керованих авіаційних ракет — може стати початком масованих ракетних атак і можливо повернення крилатих ракет найближчім часом.

РФ накопичує крилаті ракети: коли можливий масований обстріл

За словами військового експерта та майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, ЗС РФ готуються до масованої атаки, коли трішки похолоднішає, а тому зараз не застосовують крилаті ракети під час атак по мирних містах України.

"Росіяни планують робити масовану атаку на наші енергетичні структури всіма засобами ураження — балістичними, крилатими, безпілотними, всім, що тільки зможуть використати", — сказав Фокусу Гетьман.

Він наголосив, що противник не приховує своїх планів щодо руйнування енергетики, аби взимку українцям не було, як обігріватися.

"Ми не можемо сказати точно, коли вони планують, але ми побачимо, бо будь-які такі масовані нальоти готуються, і для цього потрібно не менше тижня. Не можна сьогодні підготувати масовану атаку на завтра", — зауважив майор.

Військовий аналітик Павло Нарожний зазначив, що нині Росія атакує Україну великою кількістю "Шахедів", тоді як крилаті ракети як виробляла, так і продовжує це робити.

"Будь-яких чинників, які могли зупинити виробництво крилатих ракет, наразі не існує. Там використовується величезна кількість західних компонентів, але ці компоненти росіяни отримують через треті країни, сірий імпорт", — сказав Фокусу Нарожний.

Аналітик також вважає, що ворог зараз накопичує ракети на період морозів, пікового споживання електроенергії, аби тоді розпочати масштабні обстріли. РФ може завдавати комбінованих ударів з використанням "Шахедів", крилатих та балістичних ракет. Тоді як нині задачі російської армії — виснажити українські Повітряні сили.

Тактика масованих обстрілів РФ змінилась?

Гетьман розповів, що раніше ЗС РФ масовано атакували всю територію України — умовно на десять обʼєктів використовували по десять ракет. Тоді як, на його думку, зараз росіяни оберуть два-три обʼєкти та застосовуватимуть по 30-50 ракет на кожен. Гетьман зазначив, що противник переконаний, що це доцільніший варіант, оскільки він розуміє, що частина ракет буде знищена, а частині вдасться прорватися.

Він повідомив, що РФ не змінює тактику обстрілу, адже все це давно прописано.

"Вони просто обирають такий чи такий варіант. А не те, що вони щось вигадують, чого не було раніше. Ці всі плани повітряних атак, їхні варіанти прописані ще дуже давно. Нічого нового не робиться", — пояснив він.

Нарожний наголосив, що росіяни не можуть придумати нову тактику обстрілів. Натомість варто очікувати декілька хвиль з ударами по різних напрямках.

Чи готова українська ППО до масованих російських атак

Павло Нарожний розповів, що жодна країна у світі неспроможна виробляти ракети для ППО з такою швидкістю, аби могти перекрити виробництво російських крилатих ракет. Ці повітряні засоби можна збивати, зокрема, за допомогою авіації, ЗРК та ПЗРК, але цього не вистачає. Він вважає, що ЗС РФ робитимуть масований обстріл за обстрілом, намагаючись пробити українську систему ППО.

За словами Олексія Гетьмана, українська ППО готується до ворожих масованих атак. Також Київ намагається домовитися з партнерами, адже потрібно більше ракет, засобів протиповітряної оборони. Він зауважив, що з крилатими ракетами простіше боротися, ніж з балістикою. Проте це не означає, що всі повітряні засоби вдасться знищити, щось прилетить. Ба більше, ворог вдосконалює ракети.

На думку майора, за ці місяці ворог міг накопичити близько 300 різних ракет — Х-101, "Калібри", "Кинджали", "Іскандери" тощо. Тоді як Нарожний додав, що Росія виробляє приблизно дві крилаті ракети та добу та близько десяти балістичних на місяць.

Нагадаємо, 29 жовтня т.в.о. голови "Укренерго" Олексів Брехт повідомив про підготовку до декількох можливих сценаріїв проходження зими. За його словами, ця зима може бути однією з найскладніших за останні три роки.

7 листопада керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, що РФ точково атакує українську енергетичну інфраструктуру "Шахедами", аби економити ракети. Він зауважив, що це дешевший варіант ведення війни.