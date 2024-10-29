Три варіанти: в "Укренерго" зробили невтішний прогноз щодо зими в Україні

В Укренерго кажуть, що мають відновити втрачені внаслідок обстрілів РФ потужностей. Найгіршим сценарієм вважають продовження масованих атак Росії по об'єктах енергетики.

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В "Укренерго" готуються до декількох можливих сценаріїв проходження цієї зими, які включають і найгірший. Ця зима, прогнозують, буде однією з найскладніших за останні 3 роки. Про це в інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному" розповів т.в.о. голови "Укренерго" Олексів Брехт.

"Три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій — продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації і так далі", — розповів Брехт.

Він нагадав, що через російські обстріли навесні Україна втратили 9 ГВт генеруючої потужності. Це дорівнює споживанню електроенергії влітку Нідерландами, або тільки нічному споживанню електроенергії в Україні.

В "Укренерго" кажуть, що мають відновити ці потужності, оскільки це — "значна втрата", а найгіршим сценарієм вважають продовження масованих атак Росії по об'єктах енергетики.

"За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин", — наголосив Брехт.

Нагадаємо, що ЄС вимагає до 9 грудня виправити низку проблем, пов'язаних з діяльністю оператора НЕК "Укренерго".