Напередодні обстрілів РФ: ЄС може обмежити імпорт електроенергії до України, деталі

ЄС вимагає до 9 грудня виправити низку проблем, пов'язаних з діяльністю оператора НЕК "Укренерго". Експерт Олександр Харченко зазначив, що невиконання такого рішення призведе до втрати сертифікації, що означатиме втрату імпорту електроенергії перед новою зимою в умовах російських обстрілів.

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Україна повинна до 9 грудня привести до європейських стандартів роботу оператора Укренерго. Інакше український енергетичний регулятор може втратити сертифікацію роботи з ЄС, повідомляє "Європейська правда".

В листі директора Секретаріату Енергетичного співтовариства Артура Лорковського.йдеться, що наразі діяльність "Укренерго" не відповідає щодо процедури анбандлінгу, встановленій у європейській директиві 2019/944. Зокрема, у тексті йдеться про низку проблем, які, на думку представників ЄС, присутні в роботі Укренерго: це — діяльність наглядової ради та її незалежність, статут енергетичного оператора, діяльність Міненерго у паливно-енергетичному секторі та рішення міністерства щодо управління ризиками та внутрішнім контролем.

У першому питання секретаріат ЄС вважає, що наразі є неповний склад наглядової ради Укренерго (складається з 11 членів: сім призначаються Міненерго, чотири незалежні — через конкурс). Наразі у наглядовій раді є лише четверо осіб, де троє призначені урядом і один незалежний кандидат, термін повноважень якого спливе 9 грудня цього року.

"На цей час наглядова рада "Укренерго" дієздатна тільки за вимогами щодо кворуму, і перестане бути такою 9 грудня 2024 року, коли завершиться мандат одного незалежного члена. Проте зважаючи на її склад, наглядова рада вже зараз не у тому стані, коли може приймати незалежні рішення. Відтак критично важливо, щоб усі четверо незалежних членів були невідкладно призначені – не пізніше 9 грудня 2024 року, і потім було призначено голову правління", – вказано у тексті листа.

Також секретаріат ЄС вважає, що слід переглянути чинний статут "Укренерго". На думку європейських представників, це дасть можливість наглядовій раді посилити її роль в ухваленні рішень, аби "виконувати своє завдання – захищати функціонування і комерційну діяльність "Укренерго" від втручання уряду".

Третьою проблемою у листі вказано про нагадування до українського Міненерго щодо створення окремого підрозділу для незалежної координації операторів паливно-енергетичного комплексу. У Секретаріаті ЄС вкажуть, що наразі не мають інформації про створення такого підрозділу та його належне функціонування.

У листі також йдеться про наказ українського Міненерго 408/2022. На думку секретаріату ЄС, цей наказ де-факто встановлює "паралельну систему контролю, що призвело до конфліктуючих ліній відповідальності, зокрема що стосується відповідальності перед відповідальними наглядовими радами.

"Наказ 408/2022 слід переглянути, аби забезпечити, що "Укренерго" може функціонувати повністю незалежно від втручання Міністерства енергетики та міністра енергетики", – йдеться у тексті листа.

У Секретаріаті ЄС зазначають, що кожен з цих пунктів вже є достатньою причиною для перезапуску процедури сертифікації, бо кожен є перешкодою для незалежного функціонування "Укренерго". Тому просять забезпечити вимоги анбандлінгу та розпочати процедуру сертифікації до 9 грудня, інакше у випадку незабезпечення "НКРЕКП просять повторно почати процедуру сертифікації для "Укренерго".

Що цей лист секретаріату ЄС означає для України

Експерт з енергетичних питань, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що цей лист має серйозну загрозу. Він вважає, що Україна може втратити можливість імпорту електроенергії з ЄС без відповідної сертифікації для"Укренерго", що може стати серйозною загрозою перед новою зимою в умовах російських обстрілів.

"Жодного позитива в отриманому листі і в цій ситуації в цілому нема. Всі подвиги — без перебільшення — ремонтників, які відновлюють пошкоджені потужності аби сезон пройшов без відключень, або з мінімальними відключеннями в мороз — можуть бути нівельовані зовсім не ракетами та дронами. Без імпорту та зв’язку з європейською системою нам буде, м’яко кажучи, непереливки. Хоча виправити ситуацію все ще можна встигнути", — відзначив експерт.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що в Міненерго обурилися заявою ООН про вимкнення світла в Україні. За словами міністра Германа Галущенка, відключення світла взимку можуть бути через аварійні ремонти, але вони не матимуть системного характеру.

Раніше ми писали про те, якими будуть відключення електроенергії взимку в Україні. На думку фахівців, Взимку на українців чекатимуть відключення електроенергії тривалістю від 4 до 18 години на добу.