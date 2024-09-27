Взимку на українців чекатимуть відключення електроенергії тривалістю від 4 до 18 години на добу. Фокус з'ясував, чи буде майбутня зима складнішою за минулу, адже 2024 року акцент ворожих атак з об’єктів передавання енергії змістився на знищення потужностей електрогенерації.

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Внаслідок атак 2024 року було пошкоджено втричі більше енергоблоків ТЕС, ніж взимку 2022-2023 років. 73% теплових енергоблоків були виведені з ладу. Атаки на гідроелектростанції та греблі також потроїлися у 2024 році порівняно з попереднім періодом. Про це сказала голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.

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Тим часом, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в матеріалі Фокусу "До 18 годин без світла. Що впливатиме на графіки та за яких морозів ситуація ускладниться" додає, що хоча система України після постійних ударів була видозмінена і переналаштована задля стабільного електропостачання, схоже, що Росія руйнує цю вже нову енергосистему.

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За словами голови Моніторингової місії ООН, росіяни спрямували свої удари на систем вироблення та передавання електроенергії в Україні. Вона додала, що офіційні особи РФ публічно визнали, що завдали удару по визначених інфраструктурних цілях.

Белль назвала головні відмінності між атаками взимку 2022-2023 років та цьогорічними. За її словами, минулої зими російські атаки були насамперед спрямовані на об’єкти передачі енергії, а в 2024 році акцент змістився на знищення потужностей електрогенерації.

Що впливатиме на графіки відключення світла та за яких морозів ситуація ускладниться Фото: Getty Images

Белль також акцентувала, що системи централізованої інфраструктри України взаємопов’язані, тому коли уражуються об’єкти виробництва електроенергії і зменшується потужність електромережі, то виникає ефект доміно, що завдає шкоди багатьом сферам.

"Цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу", — зазначила голова Місії.

З 1 листопада відключення світла будуть повертатися Фото: Depositphotos

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Водночас український експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначає, що однозначного прогнозу щодо тривалості відсутності світла взимку поки немає.

"Потрібно орієнтуватися на те, що вересень-жовтень в нас буде перехідним етапом. Відключень буде мінімальна кількість, а можливо, і зовсім не буде. А ось з 1 листопада відключення будуть повертатися", — заявив він.

Ключову роль у ситуації зі світлом взику, крім ракетних ударів, гратиме погода

За словами експерта, ключову роль у ситуації зі світлом взику, крім ракетних ударів, гратиме погода.

Він зазначив, блекаути в Україні можуть тривати до трьох днів через сильні морози вночі і вдень, які триматимуться тиждень-півтора.

"Коли будуть працювати менше 7 блоків АЕС, тобто 6-7. Теплова генерація, в кращому випадку, буде на рівні 2 тис. МВт, ті, що планують відновити. Планували 3 тис. МВт відновити, але немає такої можливості. І також ті гідроелектростанції, що були пошкоджені, без тих нових пошкоджень Київської ГЕС, яка постраждала в кінці серпня, там планують відновити до тисячі МВт. Ось сумарно в роботі слід очікувати 11 тис. МВт при тому, що в піковий морозний період нам потрібно близько 15 тис. МВт. Тобто дефіцит дорівнює 4-5 тис. МВт. Звідси і виникає ситуація можливих тривалих відключень", — пояснив Корольчук.

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Фактично зараз експерти обережні у своїх прогнозах, але припускають, що за умови різкого падіння температури (до -12…-18 градусів) блекаути у містах країни можуть бути доволі тривалими — від 6 до 14 годин, а в деяких містах довше.

Нагадаємо, 26 серпня, 15 областей України постраждали внаслідок російської масованої атаки. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура. Під час цього масованого останнього удару ЗС РФ по Україні була загроза радіаційної аварії.

Пізніше експертка з енергетики Ольга Кошарна оцінила готовність атомних об'єктів до ударів РФ. Вона розповіла про ситуацію з атомними станціями та підстанціями, коментуючи повідомлення глави МЗС Андрія Сибіги про потенційні цілі ЗС РФ.