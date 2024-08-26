26 серпня в Києві та низці областей почалися перебої зі світлом через масовані ворожі удари по українській енергетиці. Чи вдасться уникнути масштабних пошкоджень і чи мають на меті росіяни не допустити ремонтів генерації України для посилення потужності системи?

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У понеділок, 26 серпня, 15 областей України постраждали внаслідок російської масованої атаки. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, "Кинджали". Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура, заявив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль. Далі у матеріалі Фокусу — про ситуацію в енергетиці.

Енергосистему України обстрілюють: яка ситуація зі світлом у містах

За інформацією Шмигаля, вже відомо про пошкодження в низці регіонів. В "Укренерго" повідомили про пошкодження інфраструктурних об’єктів і запровадили екстрені відключення світла.

Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав ситуацію складною і повідомив про терміновий режим екстренних відключень електроенергії.

В "Укренерго" повідомили про пошкодження інфраструктурних об’єктів і запровадили екстрені відключення світла

"Наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією", — додав міністр..

На Київщині за розпорядженням "Укренерго" запроваджені екстрені відключення світла. Начальник КОВА доручив районам та громадам оперативно розпочати роботу Пунктів незламності, щоб люди мали де підзарядити телефони.

Про перебої зі світлом повідомляють у Києві, Кривому Розі, Хмельницькому, Одесі, Львові та інших містах.

26 серпня ворог атакував Київ, Одесу, Луцьк, Івано-Франківськ, Львівщину Фото: ДСНС

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що у Києві та Дніпрі через обстріл енергосистеми відсутнє світло.

"Точна причина буде встановлена після завершення тривоги. Будьте у безпеці", — зазначив він, додавши, що у Києві застосували екстрені відключення світла.

"Щоби зупинити варварський обстріл українських міст, необхідно знищувати те, звідки запускаються російські ракети. Для цього Україні потрібна далекобійна зброя та дозвіл партнерів бити нею по російських об'єктах. Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов'язково змусимо росію заплатити", — сказав український прем'єр.

Російські окупанти мають на меті не допустити ремонтів української генерації для посилення потужності системи Фото: УНИАН

"Росія руйнує вже нову енергосистему": чому росіяни знов атакують енергооб’єкти України

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук у коментарі Фокусу не відкидає того, що російські окупанти мають на меті не допустити ремонтів української генерації для посилення потужності системи.

"Система після постійних ударів була видозмінена, перелаштована, переключена для того, щоб було стабільне електропостачання. Дуже схоже, що Росія зараз руйнує цю вже нову енергосистему. Плюс західні регіони завжди йшли під удар, бо йдуть поставки через залізницю і це буде впливати на темп поставок… Звичайно, що ці нові порушення підстанцій додатково ослаблять енергосистему", — зазначив Юрій Корольчук.

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Посилення ударів по енергетиці: коли очікувати нових атак

Одна з головних цілей ворога — знищення української енергетичної інфраструктури, погоджується аналiтик енергетичного сектору Володимир Омельченко. І триватимуть масштабні атаки росіян щонайменше до середини осені.

"На мій погляд, вони посилять удари напередодні виборів в США, щоби змусити Україну прийняти так звані "мирні умови", які по суті означають капітуляцію. Ось вони і намагаються знищити цю інфраструктуру, щоб примусити Україну до цього. Це головна ціль ворога. Тому до виборів в США такі атаки, ймовірно, повторюватимуться", — сказав Омельченко у коментарі Фокусу.

Нагадаємо, вранці 26 серпня через масований обстріл, було запроваджено графік відключень світла по Україні. В ДТЕК нагадали, що під час екстрених відключень графіки, які спрогнозовані заздалегідь, — не діють. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців.