26 августа в Киеве и ряде областей начались перебои со светом из-за массированных вражеских ударов по украинской энергетике. Удастся ли избежать масштабных повреждений и имеют ли целью россияне не допустить ремонтов генерации Украины для усиления мощности системы?

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В понедельник, 26 августа, 15 областей Украины пострадали в результате российской массированной атаки. Враг применил различные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Далее в материале Фокуса — о ситуации в энергетике.

Энергосистему Украины обстреливают: какова ситуация со светом в городах

По информации Шмыгаля, уже известно о повреждениях в ряде регионов. В "Укрэнерго" сообщили о повреждении инфраструктурных объектов и ввели экстренные отключения света.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал ситуацию сложной и сообщил о срочном режиме экстренных отключений электроэнергии.

В "Укрэнерго" сообщили о повреждении инфраструктурных объектов и ввели экстренные отключения света

"Последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", — добавил министр.

На Киевщине по распоряжению "Укрэнерго" введены экстренные отключения света. Начальник КОВА поручил районам и громадам оперативно начать работу Пунктов несокрушимости, чтобы люди имели где подзарядить телефоны.

О перебоях со светом сообщают в Киеве, Кривом Роге, Хмельницком, Одессе, Львове и других городах.

26 августа враг атаковал Киев, Одессу, Луцк, Ивано-Франковск, Львовскую область Фото: ГСЧС

Гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве и Днепре из-за обстрела энергосистемы отсутствует свет.

"Точная причина будет установлена после завершения тревоги. Будьте в безопасности", — отметил он, добавив, что в Киеве применили экстренные отключения света.

"Чтобы остановить варварский обстрел украинских городов, необходимо уничтожать то, откуда запускаются российские ракеты. Для этого Украине нужно дальнобойное оружие и разрешение партнеров бить им по российским объектам. Рассчитываем на поддержку наших союзников и обязательно заставим Россию заплатить", — сказал украинский премьер.

Российские оккупанты имеют целью не допустить ремонтов украинской генерации для усиления мощности системы Фото: УНИАН

"Россия разрушает уже новую энергосистему": почему россияне вновь атакуют энергообъекты Украины

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии Фокусу не исключает того, что российские оккупанты преследуют цель не допустить ремонтов украинской генерации для усиления мощности системы.

"Система после постоянных ударов была видоизменена, перестроена, переключена для того, чтобы было стабильное электроснабжение. Очень похоже, что Россия сейчас разрушает эту уже новую энергосистему. Плюс западные регионы всегда шли под удар, потому что идут поставки через железную дорогу и это будет влиять на темп поставок... Конечно, эти новые нарушения подстанций дополнительно ослабят энергосистему", — отметил Юрий Корольчук.

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Усиление ударов по энергетике: когда ожидать новых атак

Одна из главных целей врага — уничтожение украинской энергетической инфраструктуры, соглашается аналитик энергетического сектора Владимир Омельченко. И продолжатся масштабные атаки россиян как минимум до середины осени.

"На мой взгляд, они усилят удары накануне выборов в США, чтобы заставить Украину принять так называемые "мирные условия", которые по сути означают капитуляцию. Вот они и пытаются уничтожить нашу инфраструктуру, чтобы принудить Украину к этому. Это главная цель врага. Поэтому до выборов в США такие атаки, вероятно, будут повторяться", — сказал Омельченко в комментарии Фокусу.

Напомним, утром 26 августа из-за массированного обстрела, был введен график отключений света по Украине. В ДТЭК напомнили, что во время экстренных отключений графики, которые спрогнозированы заранее, — не действуют. Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев.