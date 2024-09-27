Зимой украинцев будут ждать отключения электроэнергии продолжительностью от 4 до 18 часов в сутки. Фокус выяснил, будет ли будущая зима сложнее прошлой, ведь в 2024 году акцент вражеских атак с объектов передачи энергии сместился на уничтожение мощностей электрогенерации.

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В результате атак 2024 года было повреждено втрое больше энергоблоков ТЭС, чем зимой 2022-2023 годов. 73% тепловых энергоблоков были выведены из строя. Атаки на гидроэлектростанции и плотины также утроились в 2024 году по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сказала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль.

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Между тем, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в материале Фокуса "До 18 часов без света. Что будет влиять на графики и при каких морозах ситуация усложнится" добавляет, что хотя система Украины после постоянных ударов была видоизменена и перенастроена для стабильного электроснабжения, похоже, что Россия разрушает уже новую энергосистему.

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По словам главы Мониторинговой миссии ООН, россияне направили свои удары на систем выработки и передачи электроэнергии в Украине. Она добавила, что официальные лица РФ публично признали, что нанесли удар по определенным инфраструктурным целям.

Белль назвала главные различия между атаками зимой 2022-2023 годов и нынешними. По ее словам, прошлой зимой российские атаки были прежде всего направлены на объекты передачи энергии, а в 2024 году акцент сместился на уничтожение мощностей электрогенерации.

Что будет влиять на графики отключения света и при каких морозах ситуация усложнится Фото: Getty Images

Белль также акцентировала, что системы централизованной инфраструктры Украины взаимосвязаны, поэтому когда поражаются объекты производства электроэнергии и уменьшается мощность электросети, то возникает эффект домино, что наносит ущерб многим сферам.

"Этой зимой украинцам следует ожидать отключения электроэнергии продолжительностью от четырех до 18 часов в сутки", — отметила глава Миссии.

С 1 ноября отключения света будут возвращаться Фото: Depositphotos

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В то же время украинский эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отмечает, что однозначного прогноза относительно продолжительности отсутствия света зимой пока нет.

"Нужно ориентироваться на то, что сентябрь-октябрь у нас будет переходным этапом. Отключений будет минимальное количество, а возможно, и вовсе не будет. А вот с 1 ноября отключения будут возвращаться", — заявил он.

Ключевую роль в ситуации со светом взику, кроме ракетных ударов, будет играть погода

По словам эксперта, ключевую роль в ситуации со светом взима, кроме ракетных ударов, будет играть погода.

Он отметил, блэкауты в Украине могут длиться до трех дней из-за сильных морозов ночью и днем, которые будут держаться неделю-полторы.

"Когда будут работать менее 7 блоков АЭС, то есть 6-7. Тепловая генерация, в лучшем случае, будет на уровне 2 тыс. МВт, те, что планируют восстановить. Планировали 3 тыс. МВт восстановить, но нет такой возможности. И также те гидроэлектростанции, которые были повреждены, без тех новых повреждений Киевской ГЭС, которая пострадала в конце августа, там планируют восстановить до тысячи МВт. Вот суммарно в работе следует ожидать 11 тыс. МВт при том, что в пиковый морозный период нам нужно около 15 тыс. МВт. То есть дефицит равен 4-5 тыс. МВт. Отсюда и возникает ситуация возможных длительных отключений", — пояснил Корольчук.

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Фактически сейчас эксперты осторожны в своих прогнозах, но предполагают, что при условии резкого падения температуры (до -12-18 градусов) блэкауты в городах страны могут быть довольно длительными — от 6 до 14 часов, а в некоторых городах дольше.

Напомним, 26 августа, 15 областей Украины пострадали в результате российской массированной атаки. Враг применил различные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. Во время этого массированного последнего удара ВС РФ по Украине была угроза радиационной аварии.

Позже эксперт по энергетике Ольга Кошарная оценила готовность атомных объектов к ударам РФ. Она рассказала о ситуации с атомными станциями и подстанциями, комментируя сообщение главы МИД Андрея Сибиги о потенциальных целях ВС РФ.