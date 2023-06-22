Что делать в случае радиационной аварии: инструкция от Минздрава (инфографика)

Министерство здравоохранения Украины рекомендует придерживаться определенных правил, чтобы обезопасить свою жизнь.

Related video

В Украине не опускают вероятность того, что российские оккупанты могут совершить теракт на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, в котором хотят обвинить ВСУ. По этой причине все жители Украины должны быть подготовлены к возможной катастрофе. Как действовать в случае атаки на ЗАЭС, рассказали на сайте Минздрава.

Что делать дальше в случае радиационной аварии

1. Находитесь в укрытии

Подходящим местом для этого может быть подвал или середина здания. Учитывая, что радиоактивные материалы обычно оседают на внешних поверхностях зданий, старайтесь держаться как можно дальше от стен и крыши. Если возможно, оставайтесь в комнате без окон и наружных дверей. Закройте окна и двери, уплотните щели и отверстия подручными средствами, и выключите системы вентиляции в доме.

Оставайтесь в укрытии до получения новых указаний от официальных властей. Держите домашних животных рядом с собой и не позволяйте им выходить на улицу.

2. Следите за официальными источниками информации

Имейте в виду сообщения спасателей, полиции и местных властей. Включите телевизор и радио, и следите за официальными каналами местных властей в Telegram или Facebook. Важно быть внимательным к официальным указаниям и рекомендациям, предоставляемым властями и службами чрезвычайной ситуации.

3. Обеззаразьте себя

Рекомендуется снять верхний слой одежды для уменьшения количества радиоактивного материала на вас. При этом необходимо действовать осторожно, чтобы не рассеять радиоактивную пыль. Одежду, которую вы сняли, поместите в пластиковый пакет или герметичный контейнер и держите его подальше от людей и домашних животных.

4. Помойтесь по возможности

Рекомендуется принять душ, используя мыло, чтобы очистить тело, и шампунь, чтобы вымыть волосы. Однако следует избегать использования кондиционеров, поскольку они могут закрепить радиоактивные частицы на волосах. Важно не треть и не царапать кожу, чтобы предотвратить попадание радиоактивного материала в открытые раны.

Если вам недоступна возможность принять душ, можно вымыть руки, лицо и открытые участки тела под проточной водой, используя мыло. Кроме того, можно воспользоваться влажными салфетками или тканью. Не забудьте уделить особое внимание рукам и лицу, протрите веки, ресницы и уши.

5. Наденьте чистую одежду

Постарайтесь помочь своим родным и близким в выполнении всех описанных выше инструкций. Рекомендуется использовать перчатки и маску или респиратор, если это возможно, чтобы обеспечить дополнительную защиту.

В Минздраве рассказали, что делать в случае радиационной аварии

Напомним, что 22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным разведки и СБУ, Россия рассматривает сценарий теракта на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Он сообщил, что для этого уже все подготовлено.

Кирилл Буданов рассказал о том, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. Российские оккупанты заминировали пруд-охладитель на станции в оккупированном Энергодаре. Его подрыв может иметь для Украины негативные последствия, считает глава ГУР.