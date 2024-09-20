"Без иллюзий": Украина не восстановит 100% энергетики до зимы, будут отключения, — нардеп (видео)

Западные партнеры оказывают помощь Украине для восстановления энергетики накануне зимы, пояснила нардеп Елизавета Ясько. Политик предупредила, что нужно готовиться к худшему.

Related video

Украина будет получать помощь от партнеров, чтобы попытаться до холодов восстановить энергетическую инфраструктуру, поврежденную обстрелами ВС РФ. При этом следует помнить, что на 100% энергетику не восстановят, следовательно, украинцы зимой будут страдать от длительных отключений. О ситуации в энергетике народный депутат "Слуг народа" Елизавета Ясько заявила в эфире канала "Новини.Live".

Ясько отметила, что Украине необходима помощь извне, чтобы справиться с проблемами в энергетике. Именно для этого в Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако, несмотря на все усилия, зимой будут длительные отключения, поэтому следует к этому готовиться, прозвучало в эфире.

"Убеждена, что отключения будут, что не надо иметь никаких иллюзий, что надо готовиться к худшему, к большому количеству часов отключений в день. Нам всем надо забыть слова о безопасности, пока идет война", — подчеркнула политик.

Энергетика Украины и обстрелы РФ

Отметим, 16 сентября народный депутат "Голоса" Инна Совсун также рассказала о том, чего ожидать украинцам зимой. Она пояснила, что мощности электрогенерации покрывают 60% потребления. Это означает, что в течение суток будет, ориентировочно, 60% времени со светом. При этом следует учесть, что Украина сможет определенную часть дефицита покрыть импортом из Европы. Речь идет о 2 ГВт, заявила политик. Но этого не будет хватать, особенно во время холодов. Совсун допустила ситуацию, что украинцы будут иметь свет 2–3 часа в сутки.

Между тем журналисты "Суспільного" выяснили, готовы ли к длительным отключениям операторы связи и не останутся ли украинцы не только без света, но и без Интернета. Правительство обязало операторов обеспечить до 10 часов работы в таких условиях. При этом руководитель направления развития мобильного интернета Минцифры Станислав Прибитько признал, что компании не успеют справиться с этой задачей. На сегодня операторы способны обеспечить четырехчасовую работу без света для половины оборудования, говорится в статье.

Напоминаем, 20 сентября Фокус писал о визите в Киев Урсулы фон дер Ляйен: глава Еврокомиссии обнародовала стоимость "подарка", который она привезла.