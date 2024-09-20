Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Экономика Российско-украинская война Удары ВС РФ по энергообъектам Украины

"Без иллюзий": Украина не восстановит 100% энергетики до зимы, будут отключения, — нардеп (видео)

Украинская энергетика, удары РФ по энергетике, энергетика обстрелы, ВС РФ обстрелы подстанции, ВС РФ обстрелы генерация
Фото: The Washington Post | Украинская энергетика после обстрелов ВС РФ не восстановится до зимы (иллюстративное фото)

Западные партнеры оказывают помощь Украине для восстановления энергетики накануне зимы, пояснила нардеп Елизавета Ясько. Политик предупредила, что нужно готовиться к худшему.

Related video

Украина будет получать помощь от партнеров, чтобы попытаться до холодов восстановить энергетическую инфраструктуру, поврежденную обстрелами ВС РФ. При этом следует помнить, что на 100% энергетику не восстановят, следовательно, украинцы зимой будут страдать от длительных отключений. О ситуации в энергетике народный депутат "Слуг народа" Елизавета Ясько заявила в эфире канала "Новини.Live".

Ясько отметила, что Украине необходима помощь извне, чтобы справиться с проблемами в энергетике. Именно для этого в Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако, несмотря на все усилия, зимой будут длительные отключения, поэтому следует к этому готовиться, прозвучало в эфире.

"Убеждена, что отключения будут, что не надо иметь никаких иллюзий, что надо готовиться к худшему, к большому количеству часов отключений в день. Нам всем надо забыть слова о безопасности, пока идет война", — подчеркнула политик.

Энергетика Украины и обстрелы РФ

Отметим, 16 сентября народный депутат "Голоса" Инна Совсун также рассказала о том, чего ожидать украинцам зимой. Она пояснила, что мощности электрогенерации покрывают 60% потребления. Это означает, что в течение суток будет, ориентировочно, 60% времени со светом. При этом следует учесть, что Украина сможет определенную часть дефицита покрыть импортом из Европы. Речь идет о 2 ГВт, заявила политик. Но этого не будет хватать, особенно во время холодов. Совсун допустила ситуацию, что украинцы будут иметь свет 2–3 часа в сутки.

Между тем журналисты "Суспільного" выяснили, готовы ли к длительным отключениям операторы связи и не останутся ли украинцы не только без света, но и без Интернета. Правительство обязало операторов обеспечить до 10 часов работы в таких условиях. При этом руководитель направления развития мобильного интернета Минцифры Станислав Прибитько признал, что компании не успеют справиться с этой задачей. На сегодня операторы способны обеспечить четырехчасовую работу без света для половины оборудования, говорится в статье.

Напоминаем, 20 сентября Фокус писал о визите в Киев Урсулы фон дер Ляйен: глава Еврокомиссии обнародовала стоимость "подарка", который она привезла.