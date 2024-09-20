Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва та оголосила, що ЄС надасть Україні кредит у 35 млрд євро

Європейський Союз виділить Україні 160 мільйонів євро напередодні зими для підтримки енергетичної безпеки, розповів Зеленський.

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У п’ятницю, 20 вересня, із візитом до Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. І привезла приємні новини. Вона оголосила, що Євросоюз надасть Україні кредит у 35 мільярдів євро. Про це вона написала у Х (Twitter).

Урсула фон дер Ляєн в Києві

"Невпинні російські атаки означають, що Україна потребує постійної підтримки з боку ЄС. Європейська Комісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 мільярдів євро в межах зобов'язань G7", — написала фон дер Ляєн. Мільярди будуть виділені Україні у межах зобов'язань країн Великої сімки, пояснила посадовиця.

Вона зазначила, що це ще один значний внесок Євросоюзу у відновлення України.

Про російську агресію та потреби України вона також зауважила у дописі.

Пост Урсули фон дер Ляєн

"Мій восьмий візит до Києва припав на те, що незабаром розпочнеться опалювальний сезон, а Росія продовжує націлюватися на енергетичну інфраструктуру", — заявила посадовиця.

За її словами, метою візиту є підтримка України від Європи. Урсула дон дер Ляєн планує обговорити оборону на фронті, майбутні позики від G7 та підготовку України до зими.

Президент Володимир Зеленський опублікував допис в якому подякував президентці Єврокомісії за "всі зусилля, щоб забезпечити Україні більше підтримки перед зимовим періодом". Та розказав, що вони детально обговорили, що може бути зроблено разом, яке постачання потрібне та які кошти.

Допис Володиммира Зеленського

Особливо президент подякував за оголошення додаткової енергетичної підтримки ЄС для України в розмірі близько 160 мільйонів євро.

"Це кошти саме для підготовки до зими, і 100 мільйонів з них надаються з доходів від заморожених російських активів", — підкреслив Зеленський.

Про візит до Києва Урсула фон дер Ляєн оголосила на пресконференції у Брюсселі. Повідомила, що 20 вересня прибуде до Києва. Посадовиця представила підтримку енергетичної безпеки України перед наближенням зими з боку Євросоюзу.

"Після цієї пресконференції я поїду до Києва, щоб обговорити ці заходи з президентом Зеленським", — сказала вона.

Нагадаємо, у червні Урсула фонд дер Ляєн нагадала, що мають зробити Україна та Молдова, аби вступити до Європейського Союзу. Найближче завдання обох країн — провести повний скринінг власного законодавства.