Вступ України до ЄС: голова Єврокомісії оголосила про початок перемовин (відео)

Україна та Молдова повинні пройти довгий шлях, щоб вступити до Європейського Союзу, нагадала Урсула фонд дер Ляєн. Найближче завдання обох країн — провести повний скринінг власного законодавства.

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Україна та Європейський Союз починають процес перемовин про приєднання до європейської спільноти. Крім України, аналогічні перемовини почнуться з Молдовою. Про подію президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у дописі у соцмережі X (Twitter).

Єврочиновниця опублікувала коротке відео щодо події, яка сталась 25 червня. У відео вона привітала обидві країни з важливим процесом, який починається цього дня. На її думку, це гарна новина для громадян України та Молдови. Попереду їх чекає важкий шлях, але натомість вони отримають нові можливості, сказала Урсула фон дер Ляєн.

Зазначимо, 25 червня 2024 року у Брюсселі відбулась перша міжурядова конференція ЄС, присвячена вступу України та Молдови. За підсумками цієї конференції країни повинні почати повне узгодження свого законодавства з нормативно-правовими актами Євросоюзу (провести "скринінг"). Крім того, паралельно почнуться перемовини з кожною з 27 країн-членів ЄС, щоб розв'язати усі проблеми, які турбують європейців.

З червня по грудень 2024 року у ЄС головуватиме представник Угорщини, раніше писав Фокус. Вступаючи на посаду, угорець перелічив пріоритетні теми своєї майбутньої роботи. У переліку не згадувалась Україна. Натомість йшлося про Балкани — він планує стимулювати та прискорити вступ до Євросоюзу країн Балканського регіону. Щодо російсько-української війни, то Угорщина за цим "стежитиме".

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив свою позицію щодо вступу України до ЄС. Політик заявив, що він начебто не буде блокувати цей процес, але й підтримувати не збирається. Водночас майже сім місяців тому, у грудні 2023 року, угорець був змушений вийти з зали, де ухвалювали рішення щодо початку перемовин. Завдяки цьому європейці отримали одноголосне рішення на підтримку України.

Нагадуємо, у червні Орбан повідомив, що військова місія НАТО може з'явитись на українській території. Крім того, угорський політик поскаржився, що лише Угорщина з усіх країн ЄС дійсно страждає від війни, оскільки у боях гинуть її громадяни. Фокус розібрався, які інструменти має Євросоюз, щоб заблокувати опір прем'єра Угорщини.