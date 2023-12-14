Шольц запропонував Орбану покинути зал під час ухвалення рішення щодо України, — Politico

За даними журналістів, Олаф Шольц запропонував Віктору Орбану вийти із залу з метою забезпечити одностайне ухвалення рішення з питання про розширення ЄС навіть у разі відсутності угорської сторони.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану тимчасово покинути залу під час обговорення питання про вступ України до ЄС. Про це повідомляє видання Politico.

"Через кілька годин важких дискусій про відкриття переговорів про відкриття переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою, які прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан затягував своїм вето, саме канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував рішення", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Шольц, перебуваючи в присутності інших лідерів, висловив Орбану свою позицію, кажучи, що якщо той не згоден з ухвалюваним рішенням, то в нього є можливість тимчасово залишити залу. Цю пропозицію було зроблено з метою забезпечити одностайне ухвалення рішення з питання про розширення ЄС навіть у разі відсутності Віктора Орбана.

Politico пише, що ця пропозиція не стала спонтанною, а була узгоджена під час попередніх обговорень. Джерело видання повідомило, що Орбан "тимчасово був відсутній у залі в заздалегідь обумовленій і конструктивній манері".

Нагадаємо, що в четвер, 14 грудня, Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою про вступ до політичного блоку. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан демонстративно залишив зал, коли лідери Європейського союзу ухвалили рішення про переговори щодо членства України в ЄС.

Переговори про вступ України до ЄС: що відомо

Голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що Європейська рада ухвалила рішення відкрити переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою За підсумками переговорів Грузія отримала статус кандидата. Крім того, він повідомив про намір ЄС почати переговори з Боснією і Герцеговиною, щойно країна виконає необхідні вимоги, щоб відповідати критеріям членства.

14 грудня Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту ЄС щодо майбутнього членства України. Він зазначив, що Київ виконав усі рекомендації та реалізував необхідні закони, тож очікує на відповідні рішення.

Зі свого боку секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україна буде "розчарована", якщо Угорщина заблокує початок переговорів про вступ до Євросоюзу, однак це "не буде кінцем світу".

А 14 грудня угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що не бачить підстав для початку переговорів про вступ України до ЄС.