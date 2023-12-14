Не бачить підстав: Орбан висунув нові умови щодо вступу України до ЄС

За словами угорського прем'єр-міністра, Київ нібито не виконав передумови, які необхідні для початку переговорів щодо євроінтеграції України.

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Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що не бачить підстав для початку переговорів про вступ України до ЄС. Про це він сказав у коментарі журналістам напередодні саміта лідерів ЄС, інформує Європейська правда.

Орбан заявив, що не проти вступу України до Євросоюзу. Втім він наголосив, що потрібно дотримуватися визначеної процедури.

За його словами, Україна не виконала три з семи передумов, які необхідні для початку переговорів щодо вступу.

Також він прокоментував пропозицію ЄС виділити Україні 50 мільярдів євро, яку блокувала Угорщина. Віктор Орбан сказав, що в короткостроковій перспективі грощі на допомогу у бюджеті вже закладені.

Окрім того, він заявив, що для більшої та довгострокової допомоги потрібно шукати кошти за межами бюджету, і він це підтримує.

Зазначимо, що 13 грудня Віктор Орбан опублікував пост у соцмережі Х (Twitter), у якому зазначив, що вступ України в ЄС матиме руйнівні наслідки для фермерів, бюджету Євросоюзу та безпеки.

Він написав, що Угорщина не може підтримати вступ, адже це не відповідає їх інтересам та інтересам ЄС.

Фото: Скриншот

Угорщина та вступ України в ЄС

Як повідомляли іноземні ЗМІ посилаючись на слова Орбана, членство України в Європейському Союзі не в інтересах Угорщини.

На думку президента Литви, така позиція країни руйнує єдність ЄС. Ґітанас Науседа заявляв, що використовують усі засоби, аби змінити позицію Угорщини.

Свою позицію щодо цієї ситуації висловили і в Люксембурзі. Зокрема, міністр закордонних справ Ксав'є Бетеля нагадав Угорщині, що Будапешт не був в кращому стані коли став частиною ЄС.

Нагадаємо, Угорщина заявляла, що готова відкликати вето на допомогу Україні. Втім в обмін на це вони вимагали 30 мільярдів євро від Європейського Союзу.

Вже 13 грудня в Єврокомісії заявили, що розблокували для Угорщини 10 мільярдів євро. Кошти візьмуть із фондів ЄС.