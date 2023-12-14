Єврокомісія розблокувала 10 млрд євро для Угорщини перед самітом щодо України

У Єврокомісії заявили, що стежитимуть за Будапештом. У відомстві залишає за собою право знову заблокувати гроші.

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Європейська комісія розблокувала 10 млрд євро для Угорщини перед самітом ЄС щодо України. Про це йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що гроші будуть взяті з фондів ЄС. Раніше їх було заморожено через занепокоєння з приводу верховенства права в Угорщині.

"Після ретельної оцінки та кількох обмінів думками з угорським урядом Комісія вважає, що Угорщина вжила заходів, які вона зобов'язалася вжити, щоб Комісія вважала, що горизонтальну сприятливу умову Хартії ЄС про основоположні права виконано в тому, що стосується незалежності судової влади", — ідеться в повідомленні Єврокомісії.

Зазначається, що частина фінансування більше не буде заблокована, а тому Угорщина може почати вимагати відшкодування приблизно до 10,2 мільярда євро. Єврокомісія схвалила це рішення після того, як влада Угорщини схвалила ініціативи зі зміцнення незалежної судової системи.

Ба більше, Єврокомісія також зобов'язується стежити за тим, як на практиці Будапешт реалізує запроваджені заходи, і залишає за собою право знову заблокувати гроші, якщо умови не будуть виконуватися.

"Незважаючи на прогрес Угорщини в забезпеченні незалежності судової влади, Комісія зберігає свою стурбованість з приводу інших галузей, на які поширюється горизонтальна сприятлива умова Хартії ЄС про основні права. Ці побоювання пов'язані з так званим угорським законом про захист дітей, серйозними ризиками для академічної свободи і права на притулок", — сказано в повідомленні.

Як зазначили журналісти "Радіо Свобода", рішення відкрити Угорщині доступ до частини заблокованих коштів у фондах ЄС було схвалено напередодні саміту щодо України, який має відбутися 14-15 грудня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Угорщина готова зняти вето на допомогу Україні в обмін на мільярди євро, заморожені ЄС. За інформацією журналістів, угорський уряд хоче 30 мільярдів євро від ЄС, не виконавши водночас цілу низку вимог, пов'язаних із верховенством права та корупцією. В обмін вони пропонують лише рік виділення допомоги Україні.