"Залагодження напруженості": Єврокомісія може розморозити €10 млрд для Угорщини, — ЗМІ

За даними журналістів, Угорщина може отримати майже половину з 22 мільярдів євро з Фонду згуртування, які ЄС зараз утримує. Гроші надійдуть не одразу, а будуть виплачуватися Брюсселем протягом кількох років.

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Європейська комісія, ймовірно, ухвалить позитивне рішення про виділення Угорщині 10 мільярдів євро. Для цього у вівторок, 12 грудня, угорський парламент має затвердити останній елемент судової реформи на вимогу Брюсселя. Про це повідомляє ліберальна угорська газета Nepszava з посиланням на джерела.

"Згідно з незалежними джерелами, найраніше, коли Комісія може дати своє благословення на розблокування 10 мільярдів євро, це в середу, в межах так званої письмової процедури", — йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ застерегли, що Комісія може ухвалити це рішення у вівторок. Проте, угорське видання повідомило про отримання спростування від європейських чиновників щодо цієї інформації.

За останній рік уряд Угорщини зробив кілька кроків для залагодження напруженості з Брюсселем у зв'язку із судовою реформою. Тепер залишається лише внести поправки до останнього закону з метою виконання цього завдання. Будапешт має забезпечити угорським суддям безперешкодний доступ до Суду Європейського Союзу.

Так, за даними видання, Угорщина може отримати майже половину з 22 мільярдів євро з Фонду згуртування, які ЄС зараз утримує. Гроші надійдуть не одразу, а виплачуватимуться Брюсселем протягом кількох років.

Як зазначають у Єврокомісії, виплати можуть бути зупинені в будь-який момент, якщо буде виявлено, що Угорщина порушує стандарти ЄС.

Цей крок стане великою перемогою для угорського автократа Віктора Орбана, який блокує ухвалення рішень ЄС і торпедує відповідь Євросоюзу на війну Росії на ключовому саміті європейських лідерів, що почнеться в четвер, 14 грудня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Аргентині.

Також 5 грудня посол США в Будапешті Девід Прессман критично висловився про позицію уряду Угорщини щодо війни в Україні. Дипломат зазначив, що Будапешт покладається на своїх союзників з НАТО, проте останнім часом дедалі частіше "ігнорує інтереси" інших членів оборонного союзу.