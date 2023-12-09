РФ належить до "іншої цивілізації", але це не привід не співпрацювати з нею, — Орбан

За словами глави угорського уряду, на відміну від Європи, головною цінністю для Росії є не свобода, а збереження величезної території.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Російська Федерація є "іншою цивілізацією", однак це не привід відмовлятися від співпраці з Москвою. Про це політик сказав в інтерв'ю французькому журналу Le Point від 8 грудня.

Журналісти запитали в угорського прем'єра, чи відчуває він, що цінності президента РФ Володимира Путіна йому ближчі, ніж цінності Європейського Союзу.

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"Росія належить до іншої цивілізації. Неможливо провести порівняння з Європейським Союзом або європейським континентом, для якого свобода є головною цінністю", — відповів Орбан.

Глава угорського уряду зазначив, що головна причина, через яку європейці займаються політикою, — це свобода. Він уточнив, що йдеться про надання максимально можливої свободи громадянам.

На думку Орбана, на відміну від Європи, для Москви головним питанням є не свобода, а збереження величезної території, тому не можна очікувати, що Росія буде схожа на європейські країни.

"Історично, політично, географічно, традиційно це інша країна. Важливе питання полягає в тому, чи є наші розбіжності причиною відмови від співпраці. Моя відповідь — ні. Хоча б тому, що більша частина світу відрізняється від Європи", — заявив політик.

Орбан стверджує, що в іншому разі європейці повинні відмовитися від співпраці з двома третинами земної кулі. Він також підкреслив, що виступає за раціональні дискусії про те, як варто ставитися до Росії.

"Мені б не хотілося, щоб світ повернувся до такої ситуації, коли замість пошуку взаємозв'язків і співпраці в усьому світі ми вважаємо, що решта світу проти нас", — сказав Орбан.

Нагадаємо, 5 грудня посол США в Будапешті Девід Прессман критично висловився про позицію уряду Угорщини щодо війни в Україні. Дипломат зазначив, що Будапешт покладається на своїх союзників по НАТО, проте останнім часом дедалі частіше "ігнорує інтереси" інших членів оборонного союзу.

Раніше, 26 листопада, Віктор Орбан заявив, що Україна не зможе перемогти Росію. Він також сказав, що Європа неправильно реагувала на "кризу з Кримом", намагаючись локалізувати конфлікт.