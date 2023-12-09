РФ принадлежит к "другой цивилизации", но это не повод не сотрудничать с ней, – Орбан

По словам главы венгерского правительства, в отличие от Европы, главной ценностью для России является не свобода, а сохранение огромной территории.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Российская Федерация является "другой цивилизацией", однако это не повод отказываться от сотрудничества с Москвой. Об этом политик сказал в интервью французскому журналу Le Point от 8 декабря.

Журналисты спросили у венгерского премьера, чувствует ли он, что ценности президента РФ Владимира Путина ему ближе, чем ценности Европейского Союза.

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"Есть другой выход": ЕС не стоит задабривать Орбана в вопросе Украины, — The Guardian

"Россия принадлежит к другой цивилизации. Невозможно провести сравнение с Европейским Союзом или европейским континентом, для которого свобода является главной ценностью", — ответил Орбан.

Глава венгерского правительства отметил, что главная причина, по которой европейцы занимаются политикой – это свобода. Он уточнил, что речь идет о предоставлении максимально возможной свободы гражданам.

По мнению Орбана, в отличие от Европы, для Москвы главным вопросом является не свобода, а сохранение огромной территории, поэтому нельзя ожидать, что Россия будет похожа на европейские страны.

"Исторически, политически, географически, традиционно это другая страна. Важный вопрос заключается в том, являются ли наши разногласия причиной отказа от сотрудничества. Мой ответ — нет. Хотя бы потому, что большая часть мира отличается от Европы", — заявил политик.

Орбан утверждает, что в противном случае европейцы должны отказаться от сотрудничества с двумя третями земного шара. Он также подчеркнул, что выступает за рациональные дискуссии о том, как стоит относиться к России.

"Мне бы не хотелось, чтобы мир вернулся к такой ситуации, когда вместо поиска взаимосвязей и сотрудничества по всему миру мы считаем, что остальной мир против нас", — сказал Орбан.

Напомним, 5 декабря посол США в Будапеште Дэвид Прессман критически высказался о позиции правительства Венгрии касательно войны в Украине. Дипломат отметил, что Будапешт полагается на своих союзников по НАТО, однако в последнее время все чаще "игнорирует интересы" остальных членов оборонного союза.

Ранее, 26 ноября, Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить Россию. Он также сказал, что Европа неправильно реагировала на "кризис с Крымом", пытаясь локализовать конфликт.