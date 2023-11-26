"Это очевидно": Орбан заявил, что Украина не победит РФ на поле боя (видео)

По словам венгерского политика, в начале стратегия Запада заключалась в финансировании украинцев, чтобы те боролись на поле боя для поражения россиян. Однако сейчас стало очевидно, что Москва "не проигрывает".

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова заявил, что Украина не сможет победить Россию. Отрывок выступления политика обнародовал представитель правительства Золтан Ковач в Х (ранее Твиттер).

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Украина не подписала мирное соглашение с Россией из-за США, — Орбан

Венгерский глава правительства заявил, что нет вопроса в нарушении международных законов, потому что это очевидно, так же как и агрессия. Однако он отметил, что Европа неправильно реагировала на "кризис с Крымом". Тогда ЕС хотел локализовать конфликт, что вылилось в Минские договоренности.

"Сейчас, когда "донецкий конфликт" вспыхнул, наш ответ был абсолютно противоположным — глобализация конфликта. Не локализовать, а сделать его международным. Теперь эта проблема является глобальной проблемой. Я считаю, что это плохо. Плохо для всех, как для европейцев и украинцев, так и для россиян", — говорит Орбан.

Также он отметил, что мир должен понять, что сначала стратегия заключалась в том, что украинцы будут биться на фронте, чтобы россияне проиграли. После этого в РФ должен был смениться лидер, а затем начаться переговоры.

"Мы финансируем, а украинцы будут биться и умирать. Где мы сейчас? Очевидно, что украинцы не победят на фронте. Нет решения на поле битвы. Россияне не проиграют. Не будет смены политического режима в Москве. Вот такая сейчас реальность", — резюмировал премьер-министр Венгрии.

Напомним, 22 ноября СМИ писали, что Виктор Орбан угрожает заблокировать помощь ЕС Украине.

18 ноября Орбан заявил, что Венгрия заблокирует старт переговоров ЕС о вступлении Украины.