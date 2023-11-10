Украина не подписала мирное соглашение с Россией из-за США, — Орбан

Венгерский премьер-министр заявил, что слова экс-канцлера Германии Герхарда Шредера о срыве мирного соглашения в Стамбуле являются правдивыми.

Related video

Украина якобы не подписала мирное соглашение с Российской Федерацией весной 2022 года из-за указаний Соединенных Штатов Америки. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время интервью радио Kossuth, передает Hirado 10 ноября.

По его словам, заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о проведении мирных переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле якобы являются правдой.

"Премьер-министр (Виктор Орбан, — ред.) назвал Шредера "тяжеловесом", который "не говорит глупостей", а затем одобрительно сказал, что украинцы отказались подписывать этот план "под давлением американцев", — говорится в сообщении.

Экс-канцлер Германии о "сорванных" переговорах: что известно

21 октября Герхард Шредер заявил, что в 2022 году якобы получил запрос от Украины, сможет ли он стать посредником между воюющими странами и передать сообщения президенту России Владимиру Путину.

Во время переговоров в Стамбуле, которые проходили в марте 2022 года, было якобы 5 пунктов "мирного плана", отмечает политик. В них шла речь про отказ членства Украины в НАТО, два государственных языка, автономию Донбасса, гарантии безопасности и переговоры про статус Крыма.

"Единственные, кто мог бы урегулировать войну по Украине, – это американцы. На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не согласились на мир, потому что им не позволили. Они должны были сначала согласовывать с американцами все, о чем говорили", – заявил Герхард Шредер.

Напомним, 4 ноября сообщалось, что глава МИД Литвы раскритиковал идею "мира" с РФ. По словам Габриелюса Ландсбергиса, для России мирное соглашение будет означать лишь "время перевооружиться" и вновь атаковать мирные города чужого государства.