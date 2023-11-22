Орбан угрожает заблокировать политику ЕС по помощи Украине, — Politico

По словам премьер-министра Виктора Орбана, решение относительно финансирования Украины и введения дополнительных санкций против России следует отложить до проведения "стратегической дискуссии".

Related video

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о возможности приостановки всей помощи от Евросоюза для Украины и выразил намерение препятствовать интеграции страны в состав Европейского союза. Об этом сообщает Politico.

В письме, отправленном председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, Виктор Орбан отмечает, что любые решения относительно финансирования Украины, начала переговоров о вступлении в Европейский союз или введения дополнительных санкций против России следует отложить до проведения "стратегической дискуссии". Он предлагает обсудить этот вопрос в ходе предстоящей встречи лидеров в Брюсселе, запланированной на середину декабря.

"Европейский совет должен проанализировать реализацию и эффективность нашей нынешней политики в отношении Украины, включая различные программы помощи", — пишет премьер-министр Венгрии в письме.

Орбан также выражает вопрос о том, почему Европа должна продолжать оказывать поддержку Украине, особенно учитывая, что США, предоставившие Киеву значительное военное финансирование, могут столкнуться с трудностями в обеспечении дальнейшей финансовой поддержки из-за затруднений в вопросе будущего финансирования.

"Европейский совет должен провести откровенное и открытое обсуждение осуществимости стратегических целей ЕС в Украине", — добавил политик.

Напомним, партия Орбана развесила по Венгрии борды против Брюсселя. По словам премьер-министра страны, Будапешт "должен сказать нет нынешней европейской модели". Рекламные щиты с Урсулой фон дер Ляйен посвящены кампании по выборам в Европарламент.

В октябре экс-глава МИД Литвы выступил за исключение Венгрии из ЕС за "поддержку терроризма". Политик раскритиковал встречу премьер-министра страны Виктора Орбана с лидером России Виктором Путиным. Линас Линкявичюс подчеркнул, что механизмы Евросоюза — "несовершенны", ведь такие страны нельзя просто "удалить".

Ранее Фокус писал, что президент Венгрии попыталась оправдать отношения с РФ. По словам Каталин Новак, Будапешт рассматривает войну в Украине как агрессию Путина и РФ против суверенной страны. Однако сейчас необходимо разработать механизм, чтобы Киев и Москва сели за стол переговоров.