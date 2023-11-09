"Осуждаю агрессию Путина": президент Венгрии попыталась оправдать отношения с РФ

По словам Каталин Новак, Будапешт рассматривает войну в Украине как агрессию Путина и РФ против суверенной страны. Однако сейчас необходимо разработать механизм, чтобы Киев и Москва сели за стол переговоров.

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Президент Венгрии Каталин Новак осуждает агрессию Российской Федерации против Украины. Между Венгрией и Россией не может быть отношений, которые бы подрывали обязательства Будапешта перед НАТО. Об этом она заявила 8 ноября время совместной пресс-конференци с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Новак сказала, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. И с момента полномасштабного вторжения в Украину осуждает российскую агрессию. По ее словам, это также является официальной позицией Венгрии.

"Я лично также с самого первого момента очень громко заявляла, насколько я осуждаю агрессию Путина, и это также официальная позиция Венгрии, рассматривающей войну на Украине как агрессию Путина и агрессию России против суверенной страны, что неприемлемо, и я думаю, что самое главное, насколько мы считаем это оскорблением суверенной страны и насколько мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины", — заявила президент Венгрии.

Новак о мирном окончании войны в Украине

Президент Венгрии Каталин Новак пока не видит выхода из войны. Она считает, что необходимо придумать, как сесть за стол переговоров, и как в конце концов добиться прекращения огня.

"В конечном итоге конечной целью должен быть мир. Мы должны найти какой-то путь к миру, чего, честно говоря, я на данный момент не вижу. Я пока не вижу выхода из этой войны и уверена, что нам надо придумать, как сесть за стол переговоров и как в конце концов добиться прекращения огня", — заявила политик.

Новак об отношениях Венгрии и РФ

Президент Венгрии попыталась оправдаться за периодические контакты страны с Россией и ее президентом Владимиром Путиным.

"Что касается Путина и отношений Венгрии, или отношений России, России и Венгрии. Я бы предпочла сказать это так. Я могу заверить вас, что между Венгрией и Россией не может быть и не должно быть никаких отношений, которые подорвали бы наши обязательства перед нашими союзниками, будь то НАТО или Европейский Союз", — сказала она.

Напомним, политический директор венгерского премьера Балаш Орбан заявил, что Венгрия будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз, пока не будут выполнены требования по языку образования.