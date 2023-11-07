Поставили условия: Венгрия будет блокировать переговоры по вступлению Украины в ЕС, — советник Орбана

Председатель Закарпатской ОВА Виктор Микита заявил, что это "политическая манипуляция" со стороны Будапешта. По его словам, Украина "хорошо осознает, что она должна уважать права меньшинств".

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Венгрия будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз, пока не будут выполнены требования по языку образования. Об этом заявил политический директор венгерского премьера Балаш Орбан в интервью NOS.

По его словам, Венгрия всегда была сторонником сближения Украины с ЕС. Однако более жесткий языковой закон все изменил.

"Мы будем блокировать до тех пор, пока проблема не будет решена", — сказал Орбан, в ответ на вопрос, будет ли Венгрия блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Новые законы "ухудшили жизнь венгров" в Украине: детали

"Были введены новые законы, которые ухудшили жизнь венгров в Украине", — заявил Балаш Орбан.

Речь идет о недавно введенном в Украине законе, который обязывает все меньшинства получать не менее 70 процентов образования на украинском языке.

Правительство Венгрии отмечает, что таким образом, дети, которые растут в венгроязычных семьях в Украине, будут значительно отставать в обучении.

"Мы не можем с этим согласиться. Позиция Венгрии кристально четкая: пока существует этот закон, с украинцами не может быть дискуссий об их интеграции в Евросоюз", — отметил представитель венгерского премьера.

Как на заявление Венгрии отреагировали в Украине

Председатель Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита находится в постоянном контакте с венгерским меньшинством.

"Это политическая манипуляция из Будапешта", — подчеркнул Никита.

По его словам, как страна-кандидат на вступление в ЕС, Украина "хорошо осознает, что она должна уважать права меньшинств".

Украина выполнила 4 условия из 7 для переговоров о вступлении в ЕС

Напомним, во внутреннем документе Еврокомиссии заявили, что Украина выполнила четыре из семи критериев, сопровождавших предоставление статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Однако комиссия предоставила и рекомендации по дальнейшему выполнению трех других критериев.

Например, в рамках усиления борьбы с коррупцией в Украине, Еврокомиссия ожидает назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директора Национального антикоррупционного бюро.

Напомним, ранее редактор "Радио Свободы" Рикард Джозвяк в социальной сети X сообщил, что Европейская комиссия, вероятно, готова поддержать решение о начале переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.