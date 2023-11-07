Поставили умови: Угорщина блокуватиме переговори щодо вступу України в ЄС, — радник Орбана

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита заявив, що це "політична маніпуляція" з боку Будапешта. За його словами, Україна "добре усвідомлює, що вона повинна поважати права меншин".

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Угорщина блокуватиме початок переговорів з Україною про вступ до Європейського Союзу, поки не буде виконано вимог щодо мови освіти. Про це заявив політичний директор угорського прем’єра Балаш Орбан в інтерв'ю NOS.

За його словами, Угорщина завжди була прихильником зближення України з ЄС. Однак більш жорсткий мовний закон все змінив.

"Ми блокуватимемо доти, доки проблема не буде вирішена", — сказав Орбан, у відповідь на запитання, чи Угорщина блокуватиме початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Нові закони "погіршили життя угорців" в Україні: деталі

"Було запроваджено нові закони, які погіршили життя угорців в Україні", — заявив Балаш Орбан.

Йдеться про нещодавно запроваджений в Україні закон, який зобов'язує всі меншини отримувати щонайменше 70 відсотків освіти українською мовою.

Уряд Угорщини наголошує, що таким чином, діти, які ростуть в угорськомовних сім'ях в Україні, значно відставатимуть у навчанні.

"Ми не можемо з цим погодитися. Позиція Угорщини кристально чітка: поки існує цей закон, з українцями не може бути дискусій про їхню інтеграцію в Євросоюз", — зазначив представник угорського прем’єра.

Як на заяву Угорщини відреагували в Україні

Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита перебуває в постійному контакті з угорською меншиною.

"Це політична маніпуляція з Будапешта", — наголосив Микита.

За його словами, як країна-кандидат на вступ до ЄС, Україна "добре усвідомлює, що вона повинна поважати права меншин".

Україна виконала 4 умови з 7 для переговорів про вступ до ЄС

Нагадаємо, у внутрішньому документі Єврокомісії заявили, що Україна виконала чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Однак комісія надала й рекомендації щодо подальшого виконання трьох інших критеріїв.

Наприклад, в рамках посилення боротьби з корупцією в Україні, Єврокомісія очікує призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та директора Національного антикорупційного бюро.

Нагадаємо, раніше редактор "Радіо Свободи" Рікард Джозвяк у соціальній мережі X повідомив, що Європейська комісія, ймовірно, готова підтримати рішення про початок переговорів щодо вступу України до Європейського союзу.