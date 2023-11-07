"Передумови вже зрозумілі": у ЄС, імовірно, підтримають початок переговорів про членство України, — ЗМІ

На думку журналіста Рікарда Джозвяка, єврокомісари готові ухвалити низку рішень щодо України, Молдови та Грузії.

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Європейська комісія, ймовірно, готова підтримати рішення про початок переговорів щодо вступу України до Європейського союзу. Про це написав редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у соціальній мережі X.

Журналіст зазначив, що 6 листопада відбулася зустріч 27 європейських комісарів, у межах якої обговорювали включення до Євросоюзу нових країн.

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"Переговори продовжаться завтра, проте за останніми штрихами, але основні передумови вже зрозумілі", — заявив Джозвяк.

На думку журналіста, єврокомісари, найімовірніше, вирішать підтримати початок переговорів про членство в ЄС України та Молдови. Очікується, що переговори можуть стартувати в березні наступного року.

Джозвяк також вважає, що в ЄК можуть ухвалити рішення надати Грузії статусу кандидата з умовами переходу на наступний етап.

Нагадаємо, 26 жовтня заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна вже цього року може почати переговори про вступ до Євросоюзу.

Раніше, 24 жовтня, глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що швидке завершення війни в Україні можливе тільки за умови припинення військової підтримки Києва західними союзниками, а в ЄС не хочуть такого розвитку подій.