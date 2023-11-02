Стане доданою вартістю, а не тягарем: Кулеба про переваги членства України в ЄС

За словами глави МЗС, Київ докладає чимало зусиль, щоб виконати реформи, які необхідні для вступу до Європейського Союзу. Від правильного вирішення цього питання виграють усі.

Related video

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що членство України в Європейському Союзі в перспективі дасть йому змогу стати лише сильнішим. Про це він заявив під час свого виступу на конференції в Берліні 2 листопада.

За його словами, Київ докладає значних зусиль для того, щоб забезпечити своє майбутнє у складі ЄС. З часу подання заявки вдалося досягти відчутних результатів у реформуванні країни. Такі реформи є важливими для населення і роблять державу сильнішою та витривалішою.

"Вступ України до Євросоюзу означатиме зміцнення безпеки Європи, а не її ослаблення. Україна стане доданою вартістю, а не тягарем для ЄС. Агресія Росії проти України засвідчила, що ЄС може бути сильним і діяти рішуче, однак реформування ЄС не повинно демотивувати нові країни-члени або відкладати їхній вступ", — заявив Дмитро Кулеба.

Окремо було наголошено, що процес розширення союзу не повинен бути заручником внутрішніх реформ, а виборчі процеси жодним чином не повинні вплинути на важливу динаміку переговорів про членство нових країн у ЄС.

"Українці зараз мають найвищий оптимізм щодо європейського проєкту як такого, вони віддані європейським цінностям і принципам. Не можна втратити цей історичний момент і безпрецедентний рівень підтримки. Треба використати цей потенціал, щоб принести більше позитивних змін до ЄС", — продовжив Дмитро Кулеба.

Глава МЗС вважає, що насамперед переваги від українського членства отримають громадяни Європи, адже можливості спільного ринку зростуть і ЄС стане сильнішим гравцем на міжнародній арені.

Нагадаємо, 31 жовтня повідомлялося, що глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, коли варто чекати новин щодо вступу до ЄС. За його словами, до кінця цього року можуть розпочатися переговори про вступ України до ЄС. Наразі країна впевнено рухається до цієї мети, однак дипломат не став розкривати деталей.