Начнут ли партнеры ЕС отказывать Украине в поддержке по примеру Словакии, — ответил эксперт (видео)

Директор агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко назвал европейскую страну с шаткой позицией по помощи Украине.

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На фоне блокирования премьерами Венгрии и Словакии Виктором Орбаном и Робертом Фицо 50 миллиардов евро помощи Украине от ЕС остро встал вопрос о дальнейшей позиции стран-союзниц. Директор агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко объяснил Фокусу, следует ли ожидать цепной реакции.

По словам эксперта, пока опасности относительно отказа от помощи во время войны европейских стран-партнерок нет. Если посмотреть на внутреннюю политическую ситуацию в этих странах (Венгрии и Словакии — ред), в других странах ситуация стабильна.

"Есть вопросы по Болгарии. Там продолжается избирательный процесс. Теоретически возможна победа пророссийских сил. Но по состоянию на сейчас — это лишь вопрос. Мне кажется, что Словакия — это единственная страна, которая таким образом изменила позицию. Напомню, что речь идет именно о помощи. Если речь идет о закупке оружия, то Словакия его прекрасно продаст", — пояснил Мартыненко.

Александр Мартыненко — о рычагах влияния на Венгрию и Словакию

Имеет ли Украина дипломатические рычаги давления на Словакию и Венгрию?

По словам Александра Мартыненко рычаги влияния на Венгрию и Словакию достаточно ограничены.

"Словакия — это свободная страна. Избиратели там сделали свой выбор, поэтому "имеем то, что имеем". Если Украина будет давить на Словакию — это даст обратный результат. А вот Евросоюз, который имеет рычаги, свою работу с премьером Фицо будет проводить", — пояснил эксперт.

Он также отметил, что первые радикальные заявления Фицо со временем станут более мягкими.

"Тем более, что у Фицо не такая ситуация, как у Орбана. Он не является безоговорочным победителем выборов. Он является частью коалиции. Другие, как известно, настроены более проевропейские", — отметил эксперт.

Напомним, Венгрия в вопросе войны в Украине давно занимает пророссийскую позицию, а само руководство государства раз за разом поддерживает враждебные нарративы. А Словацкая Республика присоединилась к антиукраинскому лагерю относительно недавно — после внеочередных парламентских выборов в начале октября 2023-го, во время которых победила пророссийская партия Smer-SD и ее лидер Роберт Фицо.