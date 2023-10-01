Выборы в Словакии: Фицо после победы заявил, что военной помощи Украине не будет, — СМИ

По словам лидера партии Smer-SD Роберта Фицо, Словакия готова помочь в восстановлении Украины, но не вооружением.

Related video

На внеочередных парламентских выборах в Словацкой Республике одержала победу пророссийская партия Smer-SD. Ее лидер Роберт Фицо, бывший премьер-министр Словакии, выступавший за прекращение военной помощи Украине, заявил, что его позиция "не изменилась", сообщает The Guardian.

Партия, возглавляемая Робертом Фицо, получила более 23% голосов избирателей на парламентских выборах. Фицо ожидает, когда президент Словакии Зузана Чапутова предоставит ему мандат на начало формирования правительства, скорее всего, это произойдет 2 октября.

После объявления результатов в воскресенье Роберт Фицо заявил: "У Словакии и народа в Словакии есть более серьезные проблемы, чем Украина".

По его словам, партия Smer-SD "не меняет (своего мнения — ред.) о том, что мы готовы помочь Украине гуманитарным путем… мы готовы помочь в восстановлении государства. Но вы знаете наше мнение по поводу вооружения Украины".

О чем заявлял Фицо перед выборами

Бывший премьер выступает против санкций ЕС в отношении России, ставит под сомнение способность украинских военных вытеснить вторгшиеся российские войска и хочет использовать членство Словакии в НАТО, чтобы заблокировать вступление Украины.

Он также не поддерживает вступление Украины в ЕС, утверждая, что расширение Европейского Союза за счет Киева может привести к Третьей мировой войне.

"Если Smer будет частью правительства, мы больше не будем отправлять в Украину ни оружие, ни боеприпасы", — заявлял ранее Фицо.

Предыдущее правительство страны решительно поддерживало Киев, поставляя ему ракеты класса "земля-воздух", вертолеты и истребители МиГ-29.

Напомним, 29 сентября Фокус писал, что страна НАТО может получить пророссийского лидера. Роберт Фицо не скрывает своих симпатий к Российской Федерации.