Орбан у Путина назвал войну в Украине "военной операцией": в Венгрии отреагировали (видео)

Венгерский депутат Мартон Томпошео выразил возмущение по поводу слов венгерского премьера и назвал это позором.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с президентом России Владимиром Путиным назвал войну в Украине "военной операцией". Соответствующее видео на своей странице в Фейсбук распространил депутат венгерского парламента Мартон Томпошео, один из основателей представленного в парламенте оппозиционного движения Momentum.

На опубликованных кадрах слышно, как венгерский премьер на встрече с Путиным говорит, что Венгрия стремилась расширять контакты с РФ, но из-за "военной операции" и санкций, все немного приостановилось. На видео слышно фразу "katona műveletek" (военная операция в переводе с венгерского — ред.).

Как отреагировали на слова Орбана в Венгрии

Депутат Мартон Помпошео возмутился такими высказываниями Виктора Орбана и отметил, что то, что происходит в Украине, это — война, в которой, в частности, гибнут и венгры из Закарпатья.

"Нет, Виктор. То, что происходит в Украине — это не "специальная военная операция", это — война. Война, в которой убивают венгров из Закарпатья по приказу Путина. Какой позор!", — написал депутат.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается договориться с ЕС о выделении транша для его страны, используя проблемы Украины.

Ранее сообщалось, что ранее Орбан настаивал, что претензии к Украине заключаются в якобы в ограничении прав 150 тыс. венгров, проживающих на территории страны. Заявлял, что они не имеют возможностей для изучения родного языка.