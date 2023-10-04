Поделил пополам: Орбан предложил ЕС выделить Украине вдвое меньше денег, — Bloomberg

Источники журналистов предполагают, что Венгрия получит 13 млрд евро от ЕС в обмен на согласование частичной помощи Украине.

Related video

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается договориться с ЕС о выделении транша для его страны, используя проблемы Украины. 29 сентября он объяснил, почему Украину "не стоит" присоединять к европейскому сообществу. Кроме того, ранее политик рассказывал свою теорию относительно украинского зерна, которое якобы принадлежит США, и о том, что его беспокоит языковой вопрос. 4 октября стало известно, что Орбан может согласиться на выделение денег для Украины и при этом получит средства, которые ранее заблокировали европейцы. О ситуации с Орбаном написало агентство Bloomberg.

Орбан заявил, что помощь Украине от ЕС необходимо разделить на два пакета, рассказал Bloombeg источник. Речь идет о 50 млрд евро (или 52,4 млрд долл.), которые должны были поддержать украинскую экономику. Венгерский политик согласился на то, чтобы деньги европейцев поделили пополам и выдали Украине только 25 млрд евро.

Важно

Будапештский гамбит. Почему Орбан вредит Украине и как дальше уживаться с Венгрией в ЕС

Следующую часть средств Украина получит позже, когда ЕС проведут дополнительную оценку, нужны ли ей эти деньги. Имеется в виду, что это отложится до 2024-2027 гг., пишет агентство. Также отмечает, что предложение прозвучало на прошлой неделе.

Агентство обнародовало обоснование Орбана, почему он изменил свою позицию. Политик напомнил, что в ближайшее время ситуация в Украине ухудшиться после того, как закончатся деньги от США.

Виктор Орбан и Украина: детали

Отметим, в начале 2022 года Венгрия потеряла шанс получить деньги от ЕС в размере 13 млрд евро. Еврокомиссия заблокировала эти средства, поскольку выяснила, что в этой стране нет верховенства права.

Однако теперь, пишет Bloomberg, есть шанс на возобновление финансирования: Венгрия таки сможет получить деньги — об этом сообщили анонимные источники агентства.

Между тем ранее Орбан настаивал, что претензии к Украине заключаются в якобы в ограничении прав 150 тыс. венгров, проживающих на территории страны. Заявлял, что они не имеют возможностей для изучения родного языка.

Кроме того, политик сообщил, что Венгрия и дальше планирует блокировать зерно, которое Украина пытается вывезти сухопутным путем. Он убежден, что зерно на самом деле принадлежит правительству США, которое "наживается" на войне.

Напоминаем, в начале октября Конгресс США исключил из бюджета 300 млн долл., которые должны были пойти на помощь Украине. Менее чем через двое суток после этого в отставку ушел глава Палаты представителей — республиканец Кевин Маккарти, которого некоторые однопартийцы подозревают в приверженности к украинскому народу.