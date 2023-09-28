Вопрос "совести и морали": в США заблокировали 300 млн долларов на помощь Украине

Американские политики "выбросили" деньги для Украины в последние минуты перед голосованием. Некоторые сенаторы говорили, что не будут голосовать за "деньги на войну".

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В сентябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский посетил с официальным визитом США, где выступил с трибуны ООН и встретился с президентом США Джо Байденом. Вскоре после этой встречи было объявлено о выделении очередного пакета помощи в размере более 300 млн долл. Тем временем в Конгрессе США принимают бюджет на 2024 год. При этом во время обсуждения оборонного бюджета возникли дебаты относительно финансирования военной поддержки Украины. О ситуации написало издание The Hill.

Издание указывает, что вечером 28 сентября 2023 года состоялось голосование за проект оборонного бюджета США. Незадолго до голосования из него удалили упоминание о 300 млн долл. для Украины. Средства должны были быть потрачены на два основных направления: обучение украинских солдат и предоставление оружия. Основной получатель этих средств — Министерство обороны США.

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Решение об исключении было принято "в последнюю минуту", пишет The Hill. Также отмечает, что члены Палаты представителей не отвергли вопрос помощи Украине. Комитет по вопросам внутреннего распорядка срочно вынес выделение 300 млн долл. в отдельный законопроект: его должны проголосовать позже.

Американские законодатели объяснили, зачем осуществили такие изменения в проекте бюджета. Указывают, что расходы на войну для некоторых избирателей и представителей являются "вопросом совести". В частности, некоторые не желают отдавать свой голос за подобное решение.

"Вывод этих средств из процесса ассигнований позволит тем, для кого это вопрос совести, проголосовать за поддержку наших войск, а также позволит всем членам проголосовать за предоставление финансирования Украине", — сообщил председатель Комитета по регламенту Том Коул из Республиканской партии.

Его однопартиец Томас Масси заявил, что для "некоторых людей" деньги на войну "аморальны", но они должны иметь возможность поддержать именно оборонный потенциал США. "Они хотят иметь возможность финансировать наших солдат, не отправляя деньги в Украину", — заявил он.

300 млн долл. — часть 24 млрд долл., которые президент США запросил на поддержку Украины.

Военная помощь Украине: детали

Отметим, в крайнем пакете военной помощи Украине — снаряды для ПВО, снаряды различных калибров для артиллерии и ряд другого военного снаряжения. Между тем ожидается, что правительство США может выделить еще 24 млрд долл., но вопрос, впрочем, еще окончательно не решен.

Также есть надежда на получение дальнобойных ракет ATACMS. СМИ сообщали, что решение о предоставлении этих ракет вроде бы есть, но они будут не такими дальнобойными, чтобы достать до Крыма.

Между тем после возвращения президента Зеленского в Украину стало известно о требованиях, выдвинутых американским правительством. В частности, составлен перечень реформ и даже составили график этих реформ: если "двигаться" по этому графику, то поддержка США будет продолжаться.

Напоминаем, Генеральный секретарь НАТО 28 сентября посетил с неожиданным визитом Украину. Тема разговора с президентом Зеленским не обнародована, лишь заявлено, что Генсек радуется успехам наступления ВСУ. Между тем накануне он заявил, что действия РФ — это самая большая за последние десять лет мировая угроза.