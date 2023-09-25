Языковой вопрос: Орбан объяснил, почему Венгрия не поддерживает Украину в международных делах

По словам Виктора Орбана, Венгрия вступила в конфликт с Украиной из-за того, что якобы существует ограничение прав примерно 150 000 этнических венгров на использование своего родного языка.

Related video

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед парламентом своей страны 25 сентября заявил, что он не будет поддерживать Украину ни по одному вопросу в международных делах, пока Киев не восстановит "прежние права этнических венгров на своей территории", сообщает The Guardian.

По его словам, Венгрия вступила в конфликт с Украиной из-за того, что якобы ограничено права примерно 150 000 этнических венгров на использование своего родного языка, особенно в сфере образования.

Отношения Украины и Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже длительное время занимает антиукраинскую позицию. В августе Виктор Орбан заявил, что Запад должен заключить "сделку" с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о новой архитектуре безопасности Украины, которая не должна включать членство в НАТО. Спикер МИД Николенко ответил на скандальное заявление премьера Венгрии относительно предложения заключить "сделку" с Москвой по отказу от вступления Украины в НАТО. Дипломат заявил, что руководство РФ понесет ответственность за причиненное зло.

"Мы не знаем как там в Венгрии, но Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом. И мир не будет торговать", — подчеркнул Николенко.

Кроме этого, 26 августа премьер-министр Венгрии критиковал Запад за поддержку Украины. По его словам, такая поддержка оказывает негативное воздействие на жизнь украинцев и приводит к негативным последствиям.