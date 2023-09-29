"Было бы беспрецедентно": Орбан заявил о неготовности Украины к членству в ЕС

По словам премьер-министра Венгрии, Киев продолжает находиться в состоянии войны и неизвестно точное количество населения и контролируемой территории. Перед началом интеграции в ЕС нужно будет ответить на ряд вопросов.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, какие существуют сегодня якобы препятствия для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом пишет Reuters 29 сентября.

По его словам, сначала нужно решить "трудные вопросы", прежде чем начнется процесс интеграции Киева в Европу. В частности, он не может понять, как можно решать этот вопрос, когда страна находится в активном состоянии войны.

"Мы не можем избежать вопроса — когда в течение осени у нас будут переговоры в Брюсселе о будущем Украины — можем ли мы действительно серьезно рассматривать членство для страны, начать переговоры о вступлении со страной, которая находится в состоянии войны", — заявил Виктор Орбан.

Отдельное внимание венгерский министр заострил на том, что население Украины и площадь контролируемой территории точно неизвестны, в связи с активными боевыми действиями.

"Мы не знаем, сколь велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается, мы не знаем, сколько ее населения, потому что они убегают. Принять страну в ЕС, не зная ее параметров, это было бы беспрецедентно", — продолжил Виктор Орбан.

Соответственно, по его мнению, сначала нужно ответить на длинные и трудные вопросы, прежде чем будет фактическое решение относительно начала переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Напомним, 25 сентября сообщалось, что Виктор Орбан объяснил, почему Венгрия не поддерживает Украину в международных делах. По его словам, Будапешт вступил в конфликт с Киевом из-за того, что якобы существует ограничение прав примерно 150 000 этнических венгров на использование своего родного языка.