Глава канцелярии премьера Венгрии Гергели Гуляш предложил не брать Украину в НАТО, а Кремлю предоставить гарантии безопасности. В администрации также считают, что без США мирных переговоров между Украиной и РФ не будет.

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Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш 2 сентября сделал очередное скандальное заявление об Украине, упомянув возможные мирные переговоры и контрнаступление ВСУ, сообщает Hirado.

Отвечая на вопрос о российско-украинской войне, глава канцелярии заявил, что у Украины нет реального шанса вернуть себе оккупированные территории и что "также очевидно, что Россия не представляет угрозы для Центральной Европы". Он объясняет это тем, что РФ "не достигла быстрых и поразительных результатов" в Украине за последние полтора года.

По мнению Гергея Гуляша, без США мирных переговоров между Украиной и Россией точно не будет.

Он считает, что для прочного мира "западный мир, который поддерживает Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но определенно не членство в НАТО украинцам", а в долгосрочной перспективе размещение миротворческих солдат и бесчисленное количество подобных решений могут обеспечить прочное спокойствие в Украине.

Позиция Виктора Орбана по поводу войны в Украине

Следует отметить, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он недавно предложил заключить сделку с Путиным. Орбан считает, что Украина находится на пути к проигрышу в войне, так как армия РФ превосходит по численности ВСУ.

"Это ложь. Это не только недоразумение, это ложь и невозможно. Каждый, кто имеет дело с политикой и разбирается в логике, цифрах и данных, знает, что об этом не может быть и речи", — заявил политик.

Напомним, 26 августа Виктор Орбан заявил, что от поддержки Запада якобы страдают украинцы. По его мнению, такая поддержка оказывает негативное воздействие на жизнь украинцев и приводит к негативным последствиям.

Ранее, 28 июля, мы сообщали, что Виктор Орбан призвал завершить войну в Украине дипломатическим путем. Он заявил, что Запад будет "бороться до последнего украинского солдата", вместо того, чтобы начать переговоры с Россией.