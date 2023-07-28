"До последнего украинского солдата": Орбан обвинил Запад в нежелании вести переговоры с РФ

Руководитель правительства Венгрии считает, что цивилизованный мир отверг вероятность переговоров с Россией и сделал ставку на украинские войска, поэтому будет стремиться, чтобы ВСУ достигли успеха во время наступательных операций.

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Запад будет бороться до последнего украинского солдата, а деньги и оружие будут присылать Украине и в дальнейшем вместо того, чтобы начать переговоры с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Magyar Hirlap.

Он считает, что войну в Украине можно завершить дипломатическим путем. Орбан вспомнил, как бывший канцлер Германии Ангела Меркель, которая "заморозила" российско-украинскую войну в 2015 году, повлияла на "достижение мира" подписанием так называемых минских соглашений.

Премьер-министр обвинил США, ЕС и страны НАТО в желании и в дальнейшем поддерживать Украину. По его мнению, цивилизованный мир сделал ставку на украинские войска, поэтому будет стремиться, чтобы ВСУ достигли успеха во время наступательных операций.

"Запад будет бороться до последнего украинского солдата", — пояснил он.

Орбан спрогнозировал, что страны ЕС останутся один на один с войной, которая будет продолжаться поблизости. Он считает, что если победа в конфликте отдаляется — стоит начать переговоры о прекращении огня.

"Поскольку людей невозможно заменить, у демократически избранных политиков осталось немного времени, чтобы адаптироваться к изменению общественного мнения", — подчеркнул Виктор Орбан.

Он отметил, что Венгрия не должна тратить средства на помощь Украине, поскольку эти деньги нужны стране. Российско-украинская война влияет на мировую экономику, а отказ Европы от газа из РФ, по его мнению, это ошибка.

"Это уже не война Украины, суверенитет Украины практически давно прекратился. Война — это очень дорогая вещь, взять на себя войну — это очень тяжелое экономическое бремя", — добавил политик.

Напомним, 27 июля в канцелярии Орбана высказались относительно наступления ВСУ. Гергей Гуйяш, руководитель канцелярии премьер-министра, считает, что Украина не достигла успеха в наступательных действиях.