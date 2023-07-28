"До останнього українського солдата": Орбан звинуватив Захід у небажанні вести перемовини з РФ

Керівник уряду Угорщини вважає, що цивілізований світ відкинув ймовірність перемовин з Росією та зробив ставку на українські війська, тому прагнутиме аби ЗСУ досягли успіху під час наступальних операцій.

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Захід буде боротися до останнього українського солдата, а гроші та зброю присилатимуть Україні й надалі замість того, щоб розпочати перемовини з Росією. Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє Magyar Hirlap.

Він вважає, що війну в Україні можна завершити дипломатичним шляхом. Орбан пригадав, як колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель, яка "заморозила" російсько-українську війну у 2015 році, вплинула на "досягнення миру" підписанням так званих мінських угод.

Прем’єр-міністр звинуватив США, ЄС та країни НАТО у бажанні й надалі підтримувати Україну. На його думку, цивілізований світ зробив ставку на українські війська, тому прагнутиме аби ЗСУ досягли успіху під час наступальних операцій.

"Захід буде боротися до останнього українського солдата", – пояснив він.

Орбан спрогнозував, що країни ЄС залишаться на одинці з війною, яка триватиме поблизу. Він вважає, що якщо перемога у конфлікті віддаляється — варто розпочати переговори стосовно припинення вогню.

"Оскільки людей неможливо замінити, у демократично обраних політиків залишилося небагато часу, щоб адаптуватися до зміни суспільної думки", — підкреслив Віктор Орбан.

Він наголосив на тому, що Угорщина не повинна витрачати кошти на допомогу Україні, оскільки ці гроші потрібні країні. Російсько-українська війна впливає на світову економіку, а відмови Європи від газу з РФ, на його думку, це помилка.

"Це вже не війна України, суверенітет України практично давно припинився. Війна – це дуже дорога річ, взяти на себе війну – це дуже важкий економічний тягар", – додав політик.

Нагадаємо, 27 липня в канцелярії Орбана висловилися щодо наступу ЗСУ. Гергей Гуйяш, керівник канцелярії прем’єр-міністра, вважає, що Україна не досягла успіху у наступальних діях.