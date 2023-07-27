"Звільнили стільки ж, скільки втратили": в канцелярії Орбана висловилися про наступ ЗСУ

Представник прем'єра Угорщини повторив тези російського президента Володимира Путіна: він переконаний, що контрнаступ України нібито не вдався.

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В канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана оцінили результати контрнаступальних дій ЗСУ. При цьому повністю повторили тези президента РФ Володимира Путіна, який висловився щодо "успіхів" російського війська на Запоріжжі. Про реакцію угорських посадовців повідомила агенція ТАСС.

Реакцію Угорщини оприлюднив Гергей Гуйяш, керівник канцелярії Орбана. Посадовець заявив, що Україна нібито не досягнула успіхів у контрнаступальній операції. Зокрема, він вказав, що Сили оборони "звільнили таку ж площу, яку і втратили".

Представник угорського прем'єра підсумував, що "ЗСУ не добились значних успіхів внаслідок контрнаступу".

Зазначимо, президент РФ Володимир Путін 27 липня запевнив, що основний напрям атак українських військ — це Запоріжжя, де командування ЗСУ вже нібито ввело у бій резерви.

Українське командування стверджує, що станом на 26 липня саме на Запоріжжі є певні успіхи. Зокрема, є просування у напрямку села Роботине на Мелітопольському відтинку фронту та Старомайорського на Маріупольському відтинку.

Між тим складна ситуація на Авдіївському напрямку, визнали в Міноборони України того ж дня. Ганна Маляр зазначила, що ворог намагається обійти Авдіївку з флангів, але успіху не має.

Тоді ж бійці ЗСУ опублікували відео, зняте північніше — у районі Серебрянського лісництва на Луганщині. Тут точаться важкі бої, оскільки рельєф місцевості досить складний — є і ліси, і болота, і річки, і гори. Позиції втримують: ситуація схожа на те, як велась війна у В'єтнамі.

На Куп'янському напрямку ЗС РФ спробували прорватись вперед, стверджували військові оглядачі. Однак прориву на даному відтинку немає, тому паніки "піднімати" не потрібно, пояснив оглядач Костянтин Машовець 27 липня.

Нагадуємо, 23 липня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україні вдалось звільнити 50% території, яку окупувала Росія на початку вторгнення — слова чиновника суперечать твердженням представника Угорщини.

27 липня, агенція CNN, посилаючись на неназвані джерела, повідомила про прискорення наступу ЗСУ на півдні: вдалось знайти шлях через мінні поля ЗС РФ.