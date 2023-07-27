"Прорізали шлях через одне з мінних полів": Україна нарощує темпи контрнаступу, — CNN

Україна направила більше сил на південний схід країни, що свідчить про те, що Київ виявив потенційні слабкі місця в російських оборонних лініях, пишуть західні журналісти.

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Після двох місяців повільного прогресу на полі бою Україна, схоже, нарощує темп контрнаступу, розгортаючи додаткові війська на південному фронті. Про це пише CNN з посиланням на офіційних осіб США та Росії.

За інформацією джерел видання, Україна направила більше сил на південний схід країни, що свідчить про те, що Київ виявив потенційні слабкі місця в російських оборонних лініях, а ЗСУ утримували у резерві велику кількість навчених на Заході військ,оснащених потужною західною зброєю і зараз розгорнули "основну масу" сил.

"Наступ, здається, приніс певні результати. Контрнаступ прорвав деякі елементи російських оборонних ліній на південному сході, і резервні підрозділи підійшли, щоб скористатися можливістю", — сказав американський чиновник.

Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов визнав, що ЗСУ вдалося "вклинитися" на трьох ділянках першої лінії оборони Росії на лінії фронту на Запоріжжі.

"На Запорізькому фронті почалася друга хвиля контрнаступу. Українським військам вдалося прорватися "в результаті кількох хвиль атаки понад 100 одиницями бронетехніки. Бійці цих бригад пройшли підготовку за кордоном, а самі бригади оснащені західною військовою технікою, зокрема танками "Леопард" і БМП "Бредлі", — заявив Рогов, зазначивши, що на південному фронті тривають запеклі бої.

Українська сторона поки не коментує ситуацію в цьому районі, зазначивши, що Сили оборони на південному фронті "поступово просуваються".

Рогов додав, що російські війська використовували весь свій арсенал, включаючи авіаційні удари, щоб відбити українські підрозділи, які здійснювали наступ, які, як він стверджував, були оснащені та навчені Заходом.

Президент Росії Володимир Путін заявив у четвер, що "воєнні дії значно посилилися" на лінії фронту, але заперечив своїм офіційним особам на місцях і заявив, що поштовх України повертається назад.

"На жодному з напрямків бойових дій ворог не досяг успіху. Усі спроби контрнаступу були припинені, противник із великими втратами відкинутий", — сказав лідер країни-агресорки.

Українська 47-ма бригада, яка бере участь у наступі, підтвердила CNN, що просувається вперед, сказавши: "Піхота наступає. Артилерія прикриває. Екіпажі "Бредлі" знищують ворожу піхоту та її техніку".

За інформацією видання, українські війська прорізали шлях принаймні через одне з багатьох мінних полів, встановлених росіянами, і досягли скромних територіальних здобутків у районі Роботиного, на південь від міста Оріхів.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський натякнув на можливий новий поштовх у контрнаступі, заявивши, що Київ "наближається до моменту, коли відповідні дії можуть набрати темп, тому що ми вже проходимо деякі мінні місця та розміновуємо ці території".

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що західні союзники України "можуть очікувати, що Україна продовжуватиме тиснути".

"Україна добре підготовлена ​​та добре навчена, щоб досягти успіху, і, як ви чули, як я сказав минулого тижня, вони боролися завзято, вони прокладали собі шлях, щоб пройти через мінні поля та інші перешкоди, але вони все ще мають велику бойову міць ", — сказав Остін на прес-конференції в Папуа-Новій Гвінеї разом з прем'єр-міністром країни.

Нагадаємо, що ЗС РФ намагаються вибити ЗСУ з позицій на 2-х напрямках, а на Бахмутському напрямку Сили оборони мають просування. На Куп‘янському напрямку російські окупанти постійно атакують і намагаються вибити Сили оборони з панівних висот.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині поблизу Серебрянського лісництва офіцер НГУ знищив ворожий танк, який просто розстрілював позиції нацгвардійців. Нацгвардієць вибрався з окопів, підібрався до танка і поцілив у нього з протитанкового гранатомету NLAW.