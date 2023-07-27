"Освободили столько же, сколько потеряли": в канцелярии Орбана высказались о наступлении ВСУ

Представитель премьера Венгрии повторил тезисы российского президента Владимира Путина: он убежден, что контрнаступление Украины якобы не удалось.

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В канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана оценили результаты контрнаступательных действий ВСУ. При этом полностью повторили тезисы президента РФ Владимира Путина, который высказался относительно "успехов" российских войск на Запорожье. О реакции венгерских чиновников сообщило агентство ТАСС.

Реакцию Венгрии обнародовал Гергей Гуйяш, руководитель канцелярии Орбана. Чиновник заявил, что Украина якобы не достигла успехов в контрнаступательной операции. В частности, он указал, что Силы обороны "освободили такую же площадь, которую и потеряли".

Представитель венгерского премьера подытожил, что "ВСУ не добились значительных успехов в результате контрнаступления".

Отметим, президент РФ Владимир Путин 27 июля заверил, что основное направление атак украинских войск — это Запорожье, где командование ВСУ уже якобы ввело в бой резервы.

Украинское командование утверждает, что по состоянию на 26 июля именно на Запорожье есть определенные успехи. В частности, есть продвижение в направлении села Роботино на Мелитопольском отрезке фронта и Старомайорского на Мариупольском отрезке.

Между тем сложная ситуация на Авдеевском направлении, тогда же признали в Минобороны Украины. Анна Маляр отметила, что враг пытается обойти Авдеевку с флангов, но успеха не имеет.

В тот же день бойцы ВСУ опубликовали видео, снятое севернее — в районе Серебрянского лесничества на Луганщине. Здесь идут тяжелые бои, поскольку рельеф местности достаточно сложный — есть и леса, и болота, и реки, и горы. Позиции удерживают: ситуация похожа на то, как велась война во Вьетнаме.

На Купянском направлении ВС РФ попытались прорваться вперед, утверждали военные обозреватели. Однако прорыва на данном отрезке нет, поэтому панику "поднимать" не нужно, пояснил обозреватель Константин Машовец 27 июля.

Напоминаем, 23 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине удалось освободить 50% территории, которую оккупировала Россия в начале вторжения — слова чиновника противоречат утверждению представителя Венгрии.

27 июля, агентство CNN, ссылаясь на неназванные источники, сообщило об ускорении наступления ВСУ на юге: удалось найти путь через минные поля ВС РФ.