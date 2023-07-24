"Рубежи минирования преодолеваются": Украина готовится ко второй волне контрнаступления, — Bild

Из слов президента Зеленского следует, что на первых этапах продвижение бойцов ВСУ было действительно медленным, но теперь контрнаступательные действия должны ускориться.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что бойцы достигли фортификаций ВС РФ, которые тормозили контрнаступательные действия ВСУ. Следовательно, теперь можно ожидать ускорения продвижения Сил обороны. О деталях ситуации рассказало агентство Bild.

Агентство проанализировало выступление Зеленского на Aspen Security Forum. Сначала президент объяснил, почему контрнаступление медленнее, чем хотелось бы. Основная причина — западное оружие поступило позже, чем ожидалось. Между тем ВС РФ продолжали укрепляться на оккупированных территориях, в частности, минировали местность и строили фортификационные сооружения.

Между тем наступление началось и ВСУ постепенно преодолели рубежи минирования, заявил Зеленский. Следовательно, подытожил украинский политик, "сегодня мы приближаемся к моменту, когда соответствующие мероприятия можно проводить быстрее".

Слова Зеленского подтверждаются Институтом изучения войны и госсекретарем правительства США Энтони Блинкеном, уверены в агентстве.

Институт изучения войны, исследовав темпы поставок западного оружия и успехи ВСУ на поле боя, предположил, что на скорость продвижения действительно влияет скорость поступления оружия. Кроме того, пока продолжалось контрнаступление, бойцы Сил обороны успешно истощали силы россиян на участках фронта и юге и востоке.

В свою очередь Энтони Блинкен, напоминает агентство, намекнул, что ВСУ еще не привлекли основные силы. Когда же основные силы развернут, то ВС РФ ждут "большие изменения" на поле боя. Также американский политик сообщил, что Украина уже освободила 50% территории, которую оккупировал враг в течение года вторжения.

Отметим, OSINT-расследователи составили карту российских укреплений на юге и востоке Украины. На карте видно три линии обороны, которые враг проложил в Запорожье, также фортификации в Донецкой области, Херсонской области и при въезде в Крым.

Фортификации ВС РФ на Запорожье Фото: OSINTtechnical

Между тем Анна Маляр, представитель Минобороны Украины, рассказала об успехах, которые все же имеют ВСУ. В частности, на юге в течение прошлой недели удалось освободить 12 кв. км территории.

Напоминаем, представитель Таврического командования Василий Шершень сообщил о продвижении за сутки Сил обороны на глубину до 1,4 км. По его словам, также удалось уничтожить три склада БК армии РФ.

Также стало известно о характеристиках кассетных боеприпасов, которые получили ВСУ. По словам аналитиков, дальность поражения новых снарядов — до 30 км.