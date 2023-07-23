Подрывают логистику и оборону РФ: эксперты ISW проанализировали контрнаступление ВСУ

Аналитики сделали вывод об успехах украинского контрнаступления. По мнению экспертов, кампания ВСУ направлена на истощение сил ВС РФ и бойцы успешно справляются с этой задачей.

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Удары ВСУ по военным объектам в тылу врага успешно подрывают логистику и контрбатарейную оборону ВС РФ. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

В ISW проанализировали отчеты украинских официальных лиц, в частности начальника Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба Украины полковника Сергея Баранова, руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, а также командующего Таврической группой украинских войск бригадного генерала Александра Тарнавского о контрнаступательных действиях украинской армии.

Эксперты отметили, что кампания продолжается по меньшей мере на трех участках фронта, направлена на истощение силы ВС РФ и позволяет сохранить украинские силы ценой медленного завоевания территорий. Аналитики добавили, что заявления Баранова, Гуменюка и Тарнавского свидетельствуют о том, что украинские военные успешно проводят контрнаступление.

Как известно, полковник Баранов заявлял, что украинские ракетные и артиллерийские подразделения "мощны" и "точны", а потому несут ответственность за около 90 процентов российских потерь, благодаря западным высокоточным ракетам и артиллерийским системам.

Наталья Гуменюк в свою очередь отмечала, что российские войска испытывают "снарядный голод", о чем свидетельствуют уменьшение количества обстрелов Херсонской области. Это происходит благодаря ударам ВСУ по российским скоплениям боеприпасов в глубоком тылу.

А командующий Таврической группой украинских войск бригадный генерал Александр Тарнавский 13 июля сравнил контрнаступление Украины с боксом. По его словам украинская армия намерена "держать противника на расстоянии вытянутой руки", чтобы избежать ближнего боя, поскольку Украина может эффективно побеждать российские силы на большом расстоянии.

Фокус писал 22 июля, что, по мнению советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Вооруженные силы Украины обладают значительной боевой мощью, которую они еще не применили в контрнаступлении. И стремятся выбрать оптимальный момент для активного контрнаступления, чтобы оказать максимальное влияние на поле боя.