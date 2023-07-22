"Серьезная боевая мощь": в США высказались об успехах ВСУ в контрнаступлении (видео)

Джейк Салливан считает, что украинские войска стремятся выбрать оптимальный момент для активного контрнаступления, чтобы оказать максимальное влияние на поле боя.

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В пятницу, 21 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вооруженные силы Украины обладают значительной боевой мощью, которую они еще не применили в контрнаступлении. Об этом он заявил в ходе выступления на Aspen Security Forum.

Согласно заявлению Джейка Салливана, Вооруженным силам Украины предстоит преодолеть "многослойные оборонительные сооружения, минные поля и другие препятствия", установленные российскими оккупантами, в процессе контрнаступления.

Советник президента США по национальной безопасности, Джейк Салливан, отметил, что украинские вооруженные силы стремятся выбрать оптимальный момент для привлечения всех боевых сил, чтобы оказать максимальное влияние на поле боя.

"В конечном итоге это решение, которое они примут. И именно в тот момент, когда они возьмут это на себя, мы действительно увидим, какими будут результаты контрнаступления", – пояснил Салливан.

Напомним, что ранее Тарнавский говорил, что Украина организует широкомасштабные наступательные операции, несмотря на значительные заминированные территории на южном направлении. Он признал, что украинские войска достигли скромных успехов, особенно на юге, поскольку ожидалось, что продвижение будет быстрым с захватом каких-то рубежей, каких-то объектов и в результате достижением какой-то цели.

Кроме того, украинский офицер заявлял, что Украина не подпускает ВС РФ и побеждает на больших дистанциях. Он объяснил, что российские войска подготовились к контрнаступлению ВСУ. Продвижение бойцов, по его словам, затрудняют минные поля.