"Как в боксе": Украина не подпускает ВС РФ и побеждает на больших дистанциях, — Тарнавский

Генерал Александр Тарнавский объяснил, что российские войска подготовились к контрнаступлению ВСУ. Продвижение бойцов, по его словам, затрудняют минные поля.

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Командующий группировки войск "Таврия", генерал Александр Тарнавский прокомментировал успехи контрнаступления Сил обороны Украины и объяснил, почему защитники продвигаются медленнее, чем ожидалось. Об этом известно из интервью, опубликованного CNN 14 июля.

Генерал проинформировал, что Украина уже получила кассетные снаряды. Он убежден, что они смогут несколько изменить ситуацию на фронте.

"Противник также понимает, что, получив эти боеприпасы, мы будем иметь преимущество. Россияне думают, что мы будем использовать их на всех участках фронта. Это очень неправильно. Но они очень волнуются", — рассказал Тарнавский.

По его словам, Украина начала "широкомасштабные наступательные действия", но результаты контрнаступления скромные, особенно на юге страны.

"Это успешно, но не настолько, как хотелось бы каждому из нас", — сказал командующий.

Генерал объяснил, что медленное продвижение воинов связано с "мощной подготовкой" российских оккупантов. В частности, враг тщательно засеял поля минами, усложнив передвижение машин и бойцов.

"Они сделали очень плотное комплексное минирование с использованием минных полей, осколочно-фугасных боеголовок и прямой установки мощных фугасов, которые сейчас расположены в районах прохождения техники и личного состава", — сообщил Тарнавский.

В материале говорится, что в то время, как украинские защитники пытаются пройти минные поля, продолжаются постоянные артиллерийские обстрелы с обеих сторон.

"Это как в боксе, мы держим соперника на расстоянии вытянутой руки. Мы не подпускаем их близко. Потому что ближний бой — это совсем другое дело. Следовательно, на больших дистанциях мы эффективно побеждаем", — заявил генерал.

Командующий отказался раскрывать детали смерти генерал-лейтенанта российской армии Олега Цокова. По его словам, "это был военачальник, который понес наказание". Тарнавский убежден, что ликвидация вражеских военнослужащих может дестабилизировать захватчиков.

"Когда личный состав получает информацию о том, что командир погиб, неизвестно, кто им будет руководить. Это точно будет иметь негативное влияние", — отметил он.

ЧВК "Вагнер" украинский генерал назвал "мощной и серьезной организацией", но напомнил, что наемники внесли путаницу и хаос в российскую армию.

"Чем больше таких событий или таких расколов происходит, тем положительнее это влияет как на проведение активных действий, так и на их успешность, и непосредственно на их государство", — подчеркнул Тарнавский.

Напомним, 11 июля российские пропагандисты подтвердили гибель генерала ВС РФ Олега Цокова в районе Бердянска в Запорожской области. Сообщалось, что он погиб в результате удара ракетами Storm Shadow.

Также 11 июля в Бердянской МВА заявили, что в городе "сравняли с землей" отель "Дюна". Его любило военное руководство российских оккупантов.