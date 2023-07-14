"Як у боксі": Україна не підпускає ЗС РФ та перемагає на великих дистанціях, — Тарнавський

Генерал Олександр Тарнавський пояснив, що російські війська підготувались до контрнаступу ЗСУ. Просування бійців, з його слів, ускладнюють мінні поля.

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Командувач угруповання військ "Таврія", генерал Олександр Тарнавський прокоментував успіхи контрнаступу Сил оборони України та пояснив, чому захисники просуваються повільніше, ніж очікувалось. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого CNN 14 липня.

Генерал проінформував, що Україна вже отримала касетні снаряди. Він переконаний, що вони зможуть дещо змінити ситуацію на фронті.

"Противник також розуміє, що, отримавши ці боєприпаси, ми матимемо перевагу. Росіяни думають, що ми будемо використовувати їх на всіх ділянках фронту. Це дуже неправильно. Але вони дуже хвилюються", — розповів Тарнавський.

З його слів, Україна розпочала "широкомасштабні наступальні дії", але результати контрнаступу скромні, особливо на півдні країни.

"Це успішно, але не настільки, як хотілося б кожному з нас", — сказав командувач.

Генерал пояснив, що повільне просування воїнів пов’язане з "потужною підготовкою" російських окупантів. Зокрема, ворог ретельно засіяв поля мінами, ускладнивши пересування машин та бійців.

"Вони зробили дуже щільне комплексне мінування з використанням мінних полів, осколково-фугасних боєголовок і прямої установки потужних фугасів, які зараз розташовані в районах проходження техніки та особового складу", — повідомив Тарнавський.

У матеріалі йдеться, що в той час, як українські оборонці намагаються пройти мінні поля, тривають постійні артилерійські обстріли з обох сторін.

"Це як у боксі, ми тримаємо суперника на відстані витягнутої руки. Ми не підпускаємо їх близько. Бо ближній бій — це зовсім інша справа. Отже, на великих дистанціях ми ефективно перемагаємо", — заявив генерал.

Командувач відмовився розкривати деталі смерті генерал-лейтенанта російської армії Олега Цокова. З його слів, "це був воєначальник, який поніс покарання". Тарнавський переконаний, що ліквідація ворожих військовослужбовців може дестабілізувати загарбників.

"Коли особовий склад отримує інформацію про те, що командир загинув, невідомо, хто ним керуватиме. Це точно матиме негативний вплив", — зазначив він.

ПВК "Вагнер" український генерал назвав "потужною і серйозною організацією", але нагадав, що найманці внесли плутанину та хаос в російську армію.

"Що більше таких подій чи таких розколів відбувається, то позитивніше це впливає як на проведення активних дій, так і на їхню успішність, і безпосередньо на їхню державу", — підкреслив Тарнавський.

Нагадаємо, 11 липня російські пропагандисти підтвердили загибель генерала ЗС РФ Олега Цокова в районі Бердянська у Запорізькій області. Повідомлялось, що він загинув внаслідок удару ракетами Storm Shadow.

Також 11 липня у Бердянській МВА заявили, що в місті "зрівняли із землею" готель "Дюна". Його полюбляло військове керівництво російських окупантів.