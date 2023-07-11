"Сравняли с землей" вместе с оккупантами: в Бердянске попали в отель "Дюна", — ГВА (видео)

Базу отдыха "Дюна" любили российские военные. После удара все имеющиеся "скорые" временно оккупированного города привлекли к транспортировке раненых и погибших захватчиков, рассказали в городской военной администрации.

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Во временно оккупированном ВС РФ Бердянске попали в отель "Дюна", в котором проживало военное руководство российских захватчиков. Об этом 11 июля сообщили в Бердянской городской военной администрации.

"Здание фактически сравняли с землей. Сейчас там разбирают завалы. В том направлении поехало много машин скорой помощи", — заявили в ГВА.

Фото: lovileto Фото: lovileto Фото: Google Maps Фото: Google Maps

"Центр журналистских расследований" взял комментарий у руководительницы администрации Виктории Галициной. Она рассказала подробнее о последствиях удара в Запорожской области.

"По словам местных жителей, есть попадание в базу отдыха "Дюна", которая принадлежит семье экс-мэра Бердянска Валерия Баранова, который, к сожалению, умер в мае этого года. По пока не подтвержденной информации, в результате попадания много "двухсотых" (погибших, — ред.) из личного состава врага, а еще больше "трехсотых" (раненых, — ред.)", — сказала руководительница ГВА.

Она рассказала, что есть фото и видео попадания, однако принято решение их не публиковать. По словам Галициной, сейчас на месте удара работает тяжелая техника, продолжается разбор завалов отеля.

По данным администрации, все имеющиеся в Бердянске кареты "скорой" сейчас вывозят погибших и раненых оккупантов из уничтоженной базы отдыха.

Напомним, 11 июля прогремели взрывы во временно захваченном ВС РФ Бердянске и поднялся столб дыма над Азовским морем. Сообщалось, что взрыв произошел на Бердянской косе.

Также 11 июля стало известно о гибели в районе Бердянска российского генерал-лейтенанта Олега Цокова. Пропагандисты рассказали, что он умер в результате удара Storm Shadow.