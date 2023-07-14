"Контрнаступление успешное": Тарнавский назвал причину медленного продвижения ВСУ

Украина организует широкомасштабные наступательные операции, несмотря на значительные заминированные территории на южном направлении.

Related video

Большое количество мин и других препятствий, установленных российскими захватчиками, не позволяет быстро продвигаться Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки "Таврия" Александр Тарнавский в интервью CNN.

Несмотря на трудности, Украина организовывает широкомасштабные наступательные операции. Он признал, что украинские войска достигли скромных успехов, особенно на юге, поскольку ожидалось, что продвижение будет быстрым с захватом каких-то рубежей, каких-то объектов и в результате достижением какой-то цели.

"Контрнаступление является успешным, но не настолько, как хотелось бы каждому из нас", — сказал Тарнавский.

Генерал объяснил причину медленного движения очень просто. По его словам, россияне очень хорошо подготовились.

Российская подготовка, как оказалось, была сосредоточена вокруг огромных, тщательно засеянных минных полей. Это повлияло на продвижение украинских войск. В то же время ручное разминирование является трудоемким и опасным.

Тарнавский отметил, что российские войска сделали очень плотное комплексное минирование с использованием минных полей. Это касается осколочно-фугасных боеприпасов и прямой закладкой мощных фугасов.

"Они используются на участках, где будет проходить техника и личный состав", — заявил военный.

Напомним, в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW) за 12 июля специалисты сообщили, что ВСУ наступают на 3 участках фронта, а российские захватчики продвинулись на востоке. Силы обороны успешно ведут контрнаступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями и продолжают удерживать позиции в районе Антоновского моста.