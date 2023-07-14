"Контрнаступ уcпішний": Тарнавський назвав причину повільного просування ЗСУ

Україна організовує широкомасштабні наступальні операції, попри значні заміновані території на південному напрямку.

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Велика кількість мін та інших перешкод, встановлених російськими загарбниками, не дає змоги швидку просуватися Збройним силам України. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN.

Попри труднощі, Україна організовує широкомасштабні наступальні операції. Він визнав, що українські війська досягли скромних успіхів, особливо на півдні, оскільки очікувалося, що просування буде швидким із захопленням якихось рубежів, якихось об'єктів і в результаті досягненням якоїсь мети.

"Контрнаступ є успішним, але не настільки, як хотілося б кожному з нас", – сказав Тарнавський.

Генерал пояснив причину повільного руху дуже просто. З його слів, росіяни дуже добре підготувалися.

Російська підготовка, як виявилося, була зосереджена навколо величезних, ретельно засіяних мінних полів. Це вплинуло на просування українських військ. Водночас ручне розмінування є трудомістким і небезпечним.

Тарнавський зазначив, що російські війська зробили дуже щільне комплексне мінування з використанням мінних полів. Це стосується осколково-фугасних боєприпасів і прямим закладенням потужних фугасів.

"Вони використовуються на ділянках, де буде проходити техніка і особовий склад", – заявив військовий.

Нагадаємо, в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 12 липня фахівці повідомили, що ЗСУ наступають на 3 ділянках фронту, а російські загарбники просунулися на сході. Сили оборони успішно ведуть контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями та продовжують утримувати позиції в районі Антонівського мосту.