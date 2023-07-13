ЗСУ наступають на 3 ділянках фронту, а ЗС РФ просунулися на сході, — ISW

Сили оборони успішно ведуть контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями та продовжують утримувати позиції в районі Антонівського мосту.

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Сили оборони продовжують контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках лінії фронту і подекуди мають успіх, а ЗС РФ мають просування на південний схід від Куп’янська. Про це йдеться в щоденному аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 12 липня.

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках і досягли часткового успіху на рубежах Біла Гора-Андріївка та Біла Гора-Курдюмівка та просунулися вздовж лінії фронту на Бердянському напрямку. Російські блогери стверджують, що українські війська також просунулися в районі Оріхово-Василівки та на південь від Оріхова на Запоріжжі.

Луганська область

На Луганщині тривають активні бойові дії і згідно з даними геолокацій ЗС РФ просунулися далі на схід від Котлярівки (22 км на південний схід від Куп’янська) станом на 11 липня. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського.

Протягом 12 липня тривали бої в районі Кремінної, де ЗС РФ нібито досягли обмежених успіхів. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 липня, показують, що РФ не утримує позицій у Торському (14 км на захід від Кремінної), попри заяви російських "військкорів", що ЗС РФ прорвали українські позиції в Торському та просунулися до східних околиць населеного пункту.

Донецька область

12 липня українські війська продовжили контрнаступальні дії в районі Бахмута — на північ і південь від міста, та досягли часткового успіху на напрямках Біла Гора-Андріївка і Біла Гора-Курдюмівка. Російський мілблогер стверджував, що ЗСУ закріпилися на висоті на схід від Оріхово-Василівки і майже вийшли на трасу Е40 Бахмут-Слов’янськ. Інший мілблогер заявив, що ЗСУ атакували південно-західну околицю Берхівки і прорвали там російську оборону, але російські артилерійські частини змусили українців відступити. Російське МО стверджує, що підрозділи Південної групи військ РФ відбили українські атаки біля Спірного, Веселого, Кліщіївки та Андріївки.

12 липня російські війська контратакували українські позиції в районі Бахмута. У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони відбили атаки росіян поблизу Григорівки та на схід від Оріхово-Василівки. Кілька російських блогерів стверджували, що ЗС РФ контратакували українські позиції на північній околиці Кліщіївки та витіснили ЗСУ з околиць населеного пункту та навколишніх домінуючих висот Кліщіївки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська продовжували відбивати російські атаки поблизу Авдіївки, Первомайського, Невельського, Мар’їнки, Побєди, Новомихайлівки. ​​Міноборони Росії стверджувало, що підрозділи Південної групи військ РФ відбили українські атаки біля Водяного, Первомайського та Красногорівки.

Речник російського Південного угруповання військ Вадим Астафєєв заявив, що ЗС РФ знищили українські піхотні підрозділи, які намагалися прорвати оборону РФ у напрямку Водяного.

Південна вісь

У Міноборони Росії стверджували, що ЗС РФ відбили український штурм у напрямку Петрівського і зупинили українські ДРГ поблизу Солодкого та Вугледара.

У Генштабі України повідомили, що ЗСУ продовжували наступальні дії на Бердянському напрямку та досягли там часткового успіху і просунулися вздовж лінії фронту. МО РФ повідомило, що російські війська відбили український штурм поблизу Старомайорського і зірвали українську розвідувальну операцію біля Рівнополя. Український Генштаб повідомив, що російські сили безуспішно контратакували в напрямку Благодатного і що українські війська продовжили наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Російські мілблогери стверджували, що українські сили увійшли в російські окопи та просунулися до одного кілометра на північ від Роботиного.

Генштаб України підтвердив, що українські війська завдали прямого удару по готелю в окупованій Запорізькій області Бердянську, де, за даними російських джерел, перебував штаб 58-ї загальновійськової армії — загинув заступник командувача Південним військовим округом генерал-лейтенант Олег Цоков. ISW оцінює, що присутність Цокова на командному пункті 58-ї ОАЕ свідчить про те, що він особисто керував армією, відповідальною за відбиття українських контрнаступів на ключових ділянках західної Запорізької області.

Російські мілблогери стверджували, що ЗСУ продовжують утримувати позиції на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Антонівського мосту.

Нагадаємо, що ЗСУ дали перцю російським окупантам на Таврійському напрямку і знищили дві роти російських солдатів та 2 десятки їхньої техніки.

Раніше повідомлялося, що в ЗСУ повідомили про успіх на 2 напрямках в районі Бахмута. Українські війська мають успіх у наступі північніше та південніше міста-фортеці.