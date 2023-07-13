ВСУ наступают на 3 участках фронта, а ВС РФ продвинулись на востоке, — ISW

Силы обороны успешно ведут контрнаступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями и продолжают удерживать позиции в районе Антоновского моста.

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Силы обороны продолжают контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках линии фронта и кое-где имеют успех, а ВС РФ имеют продвижение на юго-восток от Купянска. Об этом говорится в ежедневном аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW) за 12 июля.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях и достигли частичного успеха на рубежах Белая Гора-Андреевка и Белая Гора-Курдюмовка и продвинулись вдоль линии фронта на Бердянском направлении. Российские блогеры утверждают, что украинские войска также продвинулись в районе Орехово-Васильевки и к югу от Орехова в Запорожье.

Луганская область

На Луганщине продолжаются активные боевые действия и согласно данным геолокаций ВС РФ продвинулись дальше на восток от Котляровки (22 км к юго-востоку от Купянска) по состоянию на 11 июля. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского.

В течение 12 июля продолжались бои в районе Кременной, где ВС РФ якобы достигли ограниченных успехов. Геолокационные кадры, опубликованные 12 июля, показывают, что РФ не удерживает позиций в Торском (14 км к западу от Кременной), несмотря на заявления российских "военкоров", что ВС РФ прорвали украинские позиции в Торском и продвинулись к восточным окраинам населенного пункта.

Донецкая область

12 июля украинские войска продолжили контрнаступательные действия в районе Бахмута — к северу и югу от города, и достигли частичного успеха на направлениях Белая Гора-Андреевка и Белая Гора-Курдюмовка. Российский милблогер утверждал, что ВСУ закрепились на высоте к востоку от Орехово-Васильевки и почти вышли на трассу Е40 Бахмут-Славянск. Другой милблогер заявил, что ВСУ атаковали юго-западную окраину Берховки и прорвали там российскую оборону, но российские артиллерийские части заставили украинцев отступить. Российское МО утверждает, что подразделения Южной группы войск РФ отбили украинские атаки возле Спирного, Веселого, Клещеевки и Андреевки.

12 июля российские войска контратаковали украинские позиции в районе Бахмута. В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны отбили атаки россиян вблизи Григорьевки и к востоку от Орехово-Васильевки. Несколько российских блогеров утверждали, что ВС РФ контратаковали украинские позиции на северной окраине Клещеевки и вытеснили ВСУ с окраин населенного пункта и окружающих доминирующих высот Клещеевки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска продолжали отражать российские атаки вблизи Авдеевки, Первомайского, Невельского, Марьинки, Победы, Новомихайловки. Минобороны России утверждало, что подразделения Южной группы войск РФ отбили украинские атаки возле Водяного, Первомайского и Красногоровки.

Спикер российской Южной группировки войск Вадим Астафеев заявил, что ВС РФ уничтожили украинские пехотные подразделения, которые пытались прорвать оборону РФ в направлении Водяного.

Южная ось

В Минобороны России утверждали, что ВС РФ отбили украинский штурм в направлении Петровского и остановили украинские ДРГ вблизи Сладкого и Угледара.

В Генштабе Украины сообщили, что ВСУ продолжали наступательные действия на Бердянском направлении и достигли там частичного успеха и продвинулись вдоль линии фронта. МО РФ сообщило, что российские войска отбили украинский штурм вблизи Старомайорского и сорвали украинскую разведывательную операцию возле Ровнополя. Украинский Генштаб сообщил, что российские силы безуспешно контратаковали в направлении Благодатного и что украинские войска продолжили наступательные действия на Мелитопольском направлении. Российские милблогеры утверждали, что украинские силы вошли в российские окопы и продвинулись до одного километра к северу от Роботино.

Генштаб Украины подтвердил, что украинские войска нанесли прямой удар по гостинице в оккупированной Запорожской области Бердянске, где, по данным российских источников, находился штаб 58-й общевойсковой армии — погиб заместитель командующего Южным военным округом генерал-лейтенант Олег Цоков. ISW оценивает, что присутствие Цокова на командном пункте 58-й ОАЭ свидетельствует о том, что он лично руководил армией, ответственной за отражение украинских контрнаступлений на ключевых участках западной Запорожской области.

Российские блогеры утверждали, что ВСУ продолжают удерживать позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области в районе Антоновского моста.

Напомним, что ВСУ дали перца российским оккупантам на Таврическом направлении и уничтожили две роты российских солдат и 2 десятка их техники.

Ранее сообщалось, что в ВСУ сообщили об успехе на 2 направлениях в районе Бахмута. Украинские войска имеют успех в наступлении севернее и южнее города-крепости.