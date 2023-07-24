Таврическое направление: ВСУ за сутки продвинулись до 1,4 км и уничтожили 3 склада боеприпасов

По словам спикера Валерия Шершня, продолжаются ожесточенные бои и за Старомайорское. За сутки на Таврическом направлении уничтожено 20 единиц вооружения и вражеской техники, убиты и ранены 173 оккупанта.

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24 июля спикер сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что за сутки в ходе наступательной операции на Бердянском направлении боевые подразделения имели частичный успех и продвинулись в глубину противника от 350 метров до 1,4 километра.

Продолжаются ожесточенные бои и за Старомайорское, на Мелитопольском направлении без изменений. В связи с плотным минированием группы разграждения и штурмовые отряды осуществляют мероприятия по разминированию, наносят удары по врагу, а остальные боевые подразделения закрепляются на занятых рубежах.

Главные усилия противник сосредотачивает на предотвращении продвижения ВСУ, оккупанты предприняли неудачную попытку вернуть утраченную позицию в окрестностях Приютного. Враг нанес авиаудары по населенным пунктам Малая Токмачка, Орехов, Новая Даниловка.

За минувшие сутки в Донецкой области произошло 285 обстрелов позиций Сил обороны. Больше всего враг атаковал на Марьинском направлении. На этом направлении Силы обороны группировки Таврия продолжают сдерживать наступление российской армии в окрестностях Краногоровки и Марьинки. Украинские защитники отбили вражеские атаки в районе Авдеевки и Невельского. В целом враг 14 раз атаковал наши позиции и совершил 504 обстрела.

За последние сутки потери врага составили: убитыми 63 оккупанта, ранены — 110, взяты в плен четыре оккупанта.

Уничтожено 20 единиц вооружения и военной техники:

танк 5 ББМ;

4 гаубицы 2-65 "Мста-Б";

2 пушки 2-36 "Гиацинт-Б";

автомобильная техника.

Также было уничтожено три склада боеприпасов врага. Подразделениями ПВО Таврического направления были сбиты две воздушные цели: БпЛА SuperCam и Орлан-30.

Напомним, 21 июля Тарнавский назвал потери ВС РФ на Таврическом направлении за сутки. Украинские военные уничтожили 15 единиц боевой техники россиян.

Кроме того, украинский офицер заявлял, что Украина не подпускает ВС РФ и побеждает на больших дистанциях. Он пояснил, что российские войска подготовились к контрнаступлению ВСУ. Продвижение бойцов, по его словам, затрудняют минные поля.