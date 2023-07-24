"Рубежі мінування долаються": Україна готується до другої хвилі контрнаступу, — Bild

Зі слів президента Зеленського випливає, що на перших етапах просування бійців ЗСУ було дійсно повільним, але тепер контрнаступальні дії мають прискоритись.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що бійці досягнули фортифікацій ЗС РФ, які гальмували контрнаступальні дії ЗСУ. Отже, тепер можна очікувати пришвидшення просування Сил оборони. Про деталі ситуації розповіло агентство Bild.

Агентство проаналізувало виступ Зеленського на Aspen Security Forum. Спершу президент пояснив, чому контрнаступ повільніший, ніж хотілося б. Основна причина — західна зброя надійшла пізніше, ніж очікувалось. Тим часом ЗС РФ продовжували укріплюватись на окупованих територіях, зокрема, мінували місцевість та будували фортифікаційні споруди.

Між тим наступ почався і ЗСУ поступово подолали рубежі мінування, заявив Зеленський. Отже, підсумував український політик, "сьогодні ми наближаємося до моменту, коли відповідні заходи можна проводити швидше".

Слова Зеленського підтверджуються Інститутом вивчення війни та держсекретарем уряду США Ентоні Блінкеном, впевнені в агентстві.

Інститут вивчення війни, дослідивши темпи постачання західної зброї й успіхи ЗСУ на полі бою, припустив, що на швидкість просування дійсно впливає швидкість надходження зброї. Крім того, поки тривав контрнаступ, бійці Сил оборони успішно виснажували сили росіян на ділянках фронту та півдні та сході.

Своєю чергою Ентоні Блінкен, нагадує агентство, натякнув, що ЗСУ ще не залучили основні сили. Коли ж основні сили розгорнуть, то ЗС РФ чекають "великі зміни" на полі бою. Також американський політик повідомив, що Україна вже звільнила 50% території, яку окупував ворог протягом року вторгнення.

Зазначимо, OSINT-розслідувачі склали карту російських укріплень на півдні та сході України. На карті видно три лінії оборони, які ворог проклав на Запоріжжі, також фортифікації на Донеччині, Херсонщині та при в'їзді в Крим.

Фортифікації ЗС РФ на запоріжжі Фото: OSINTtechnical

Між тим Ганна Маляр, представниця Міноборони України, розповіла про успіхи, які все ж мають ЗСУ. Зокрема, на півдні протягом минулого тижня вдалось звільнити 12 кв. км території.

Нагадуємо, речник Таврійського командування Василь Шершень повідомив про просування за добу Сил оборони на глибину до 1,4 км. За його словами, також вдалось знищити три склади БК армії РФ.

Також стало відомо про характеристики касетних боєприпасів, які отримали ЗСУ. За словами аналітиків, дальність ураження нових снарядів — до 30 км.